Астрономические цены! Почему мы платим за продукты даже больше, чем в богатых странах ЕС?

22 ноября этого года Латвийское радио посетило три розничные сети — "Rimi", "Maxima" и "Lidl", чтобы выяснить, какая минимальная доступная цена на конкретные продукты питания.

В список продуктов вошли: мука, хлеб, молоко, сахар, куриное филе, яйца, яблоки, картофель и апельсиновый сок. Цель заключалась в том, чтобы определить самую дешевую доступную продукцию без скидок, сравнив цены по объему и весу. Для молока учитывалось содержание жира, а для яиц — их количество.

Для сравнения цен в Латвии с ценами за рубежом Латвийское радио связалось с латвийцами, живущими в странах ЕС. Откликнулись люди из 12 различных стран. Вот лишь некоторые ответы:

Германия

Даце, которая живет в Германии 4 года, согласилась найти нужные продукты и их цены в местном магазине "Lidl".

"Сахар — цена за килограмм без акции — 99 евроцентов. (…) Рядом с сахаром стояла пшеничная мука по еще более выгодной цене — 59 евроцентов за килограмм."

В Германии не только в "Lidl", но и в сети "Aldi" можно купить пшеничную муку дешевле, чем в Латвии. В то время как самая дешевый хлеб для тостов стоит столько же, сколько и у нас.

"Куриное филе — цена за килограмм 9,99 евро."

В Германии продукты из списка в целом дороже. При этом ставка налога на добавленную стоимость (НДС) там ниже — 7%.

Но стоит отметить, что минимальная зарплата в Германии немного выше - 2000 евро, в то время как в Латвии она почти в три раза меньше — 700 евро.

Ирландия

Бенита уже 15 лет живет в Ирландии. Хотя изначально она собиралась там лишь подзаработать, она встретила свою вторую половинку и создала семью. Со временем в Ирландию переехали также её сестра и мама. Она утверждает, что зарплаты там выше, а жизнь легче, чем в Латвии. Расходы на продукты питания составляют около 10% её доходов.

Бенита зафиксировала самые низкие доступные цены в магазинах сетей "Lidl" и "Tesco".

"Мне самой было интересно, потому что обычно, когда я хожу по магазинам, я не обращаю особого внимания на цены — просто беру, а потом вижу общую сумму и понимаю: да, снова всё подорожало! Особенно перед Рождеством всё становится дороже"

Продукты в Ирландии в целом дороже, чем в Латвии. Например, килограмм сахара стоит на примерно евро больше.

В то же время в ирландском "Lidl" за килограмм куриного филе нужно заплатить на 4 евро больше.

Но и зарплаты там тоже выше. Минимальная почасовая ставка за полный рабочий день в Ирландии почти в три раза выше, чем в Латвии.

"Минимальная почасовая ставка — 12,70 евро."

Тем не менее в некоторых категориях продуктов можно найти более дешевые товары. Например, хлеб (1,24 евро в Ирландии и 1,78 евро в Латвии) и апельсиновый сок (0,99 евро за литр в ирландском "Lidl", и 1,99 евро в латвийском "Lidl").

Стоит отметить, что в Ирландии на продукты питания не применяется НДС. Однако на алкоголь и табачные изделия установлен высокий акцизный налог. Также введен так называемый сахарный налог на напитки. Например, двухлитровая бутылка "Coca-Cola" в Ирландии стоит 4 евро, из которых около 50 центов — налог.

Финляндия

Эльза живет в Финляндии. Она рассказала, что "Lidl" — это самый дешевый магазин, но также цены она проверяла и в "Prisma". Из списка продуктов она нашла дешевле апельсиновый сок, но килограмм картофеля в Финляндии стоит так же, как в Латвии.

"Я бы сказала, что цены в Латвии практически такие же или даже для некоторых продуктов значительно дороже. Я думала, что сейчас живу в Финляндии, поеду в Латвию и смогу там закупаться как король, потому что логично думать, что в Латвии должно быть намного дешевле, учитывая средние зарплаты и другие факторы. Но когда я начала смотреть товары в магазинах, я поняла, что это не так. Например, печенье в 'Lidl' я покупаю здесь как одни из самых дешевых за 55 евроцентов. А в Латвии оно стоило почти два евро — это был небольшой шок. Но, конечно, есть и другие товары, которые дешевле в Латвии."

На некоторые товары цены в Финляндии примерно на 30-60 евроцентов выше, чем в Латвии. Тем не менее мясо в Финляндии стоит примерно в два раза дороже. Также ставка НДС на продукты питания в Финляндии составляет 14%. Таким образом, продукты питания там стоят дороже.

"Сегодня в новостях сообщили, какая была средняя зарплата в Финляндии. Это было 3564 евро до налогообложения."

В Латвии в прошлом году средняя месячная зарплата до налогов была почти в два с половиной раза ниже — 1537 евро.

В Латвии различия в ценах между магазинами меньше

Руководитель Центра содействия сельскохозяйственным рынкам Ингуна Гулбе исследует цены на продукты питания в странах Балтии уже много лет. Она объяснила, что самые низкие цены среди балтийских стран в Литве. В Латвии, с другой стороны, конкуренция между розничными сетями слишком мала.

Опрос Latvijas Radio показал, что самый дешевый продуктовый набор в трех странах Балтии продается в "Lidl". Однако, в отличие от Литвы и Эстонии, в латвийском "Lidl" цены на продукты питания отличаются меньше от цен в "Rimi" и "Maxima".

«Люди тоже заметили это, и у нас был опрос в октябре, где люди считают, что магазин с самыми низкими ценами — это "Maxima", а не "Lidl". Следующим идет "Lidl". Мои данные показывают, что не для всех товаров "Lidl" имеет самую низкую цену в Латвии», — отметила Гулбе.

Она предполагает, что одной из причин этого может быть стратегия "Lidl", связанная с экологической повесткой и устойчивым развитием.

Почему мы платим как в самых богатых странах?

Но почему в Латвии за некоторые продукты питания мы платим столько же или даже больше, чем в богатых странах Европы? Килограмм картофеля в Латвии стоит столько же, сколько в Финляндии.

«В этом году картофель дорогой, и он будет оставаться дорогим. Для него были неблагоприятные погодные условия. Я смотрела, например, в Эстонии, где цены на овощи в магазинах были очень низкими. Эстония — не лучшее место для выращивания овощей. Когда я говорила с производителями, они говорили, что в магазинах цена такая же или даже ниже, чем у производителя. Это значит, что это их маркетинговый ход, с помощью которого они привлекают покупателей», — пояснила Гулбе.

Динамика роста цен в Латвии быстрее, чем в других странах

Динамика роста цен в Латвии значительно быстрее, чем, например, в богатых странах ЕС, и у Яниса Херманиса, эксперта по финансам и налогам Латвийской конфедерации работодателей, есть объяснение.

«Нужно учитывать, что в базовом году — 2020 году — наш уровень был ниже, чем в старых странах Европы, и на основе этого происходит приближение к уровням старой Европы. Но, конечно, мы видим по данным 2023 года, что в некоторых товарных группах мы уже выше среднего уровня ЕС. В некоторых случаях мы достигли уровня Северных стран. Это касается цен на сыр, молоко, яйца, безалкогольные напитки.»

Латвия находится на уровне, близком к Швеции. Однако доходы здесь не такие высокие, поэтому на покупку продуктов уходит большая часть доходов, чем в более богатых странах.

«Латвия, Болгария, Румыния — мы тратим примерно 20–25% от своих семейных расходов на продукты питания. В богатых странах на продукты тратят около 10–15%», — отметил Херманис.

Экономист банка "Luminor" Петерис Страутиньш отметил, что за последние годы в Латвии был резкий рост зарплат, что увеличило затраты производителей на рабочую силу.

«Самая важная причина, которая произошла за это время, — это резкий рост зарплат в Латвии в денежном выражении. В денежном выражении они стали примерно в восемь раз выше, чем в 2000 году. И это значительно увеличивает стоимость», — пояснил он.

Для розничных продавцов расходы на рабочую силу составляют примерно треть от их общих затрат.