Чудеса от Latvija.lv: счета бизнесмена заблокированы из-за непрочитанного уведомления о штрафе

Предприниматель узнал о блокировке своих банковских счетов, когда попытался оплатить свой обед. Сначала Ошлейс не понял, как возникла ситуация, но позже выяснил, что она переросла из штрафа в 50 евро за въезд в Юрмалу без пропуска. Бизнесмен признает, что совершил правонарушение, но считает, что вовлеченные стороны могли бы действовать более гуманно.

По словам Ошлейса, самоуправление Юрмалы оштрафовало его на 50 евро за то, что он не заплатил за въезд, о чем он узнал только из сообщения, отправленного на электронный адрес «Latvija.lv». Официальная система оповещения по электронной почте не работала, поэтому уведомление осталось непрочитанным. Тем временем Юрмальская дума передала взыскание штрафа судебному исполнителю Маре Кучинска, которая также использовала для связи только официальный электронный адрес и обратилась в банки, чтобы взыскать штраф в размере 50 евро и 57 евро за свою работу, заблокировав счета до взыскания. Банкам потребовалось «мгновение», чтобы полностью заблокировать счета, и целый день, чтобы списать 107 евро и разблокировать карты.

«Никому даже в голову не пришло сообщить мне, что счета заблокированы, а карты не работают. (...) Мой вывод: система создана для того, чтобы дурить людей, а всей цепочке - от Юрмалы до судебных приставов, банков и официальных провайдеров электронной почты - на это наплевать», - критикует систему бизнесмен.