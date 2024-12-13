Опрос: 40 % жителей Латвии чувствуют себя одинокими. Самые одинокие — молодые рижанки

По данным опроса, наиболее одинокими чувствуют себя жители Риги - такой ответ дали 47 % рижан. Для сравнения, среди жителей сельской местности в том, что в течение последнего года чувствовали себя одинокими, признались "всего" 29 %.

Кроме того, 37 % жителей Латвии отмечают, что особенно сильно ощущают одиночество именно в тёмные месяцы года - осенью и зимой. По сравнению с аналогичным опросом, проведённым "Norstat" в прошлом году, количество людей, острее чувствующих одиночество в самый тёмный период года, значительно возросло - более чем на 50 %.

"В темные месяцы года и по мере приближения Рождества тема одиночества неизменно возникает в мыслях и повседневной жизни людей. Как отмечают эксперты, причины различны, и одного правильного рецепта для преодоления чувства одиночества не существует. Однако есть одна вещь, которая может помочь, - это социальное взаимодействие: вживую или на расстоянии. Например, 55 % латвийцев отмечают, что такие технологии, как мобильные приложения для общения и возможности смартфонов, помогают уменьшить чувство одиночества, позволяя общаться с близкими. Примечательно, что роль технологий в снижении чувства одиночества гораздо больше подчеркивают респонденты в возрасте 60-74 лет, - говорит руководитель по персоналу "Tele2" Айя Бите-Озере. - В то же время, когда мы говорим о современных технологиях, следует учитывать, что пролистывание социальных сетей не является способом решения проблемы одиночества - зачастую это лишь способ её замаскировать или на время заглушить. Поэтому мы призываем в преддверии Рождества наслаждаться радостью общения и дарить ее другим, навещая в это праздничное время родителей, бабушек и дедушек или друзей, которые остались на праздник одни".