Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 13. Декабря Завтра: Lucija, Veldze

Опрос: 40 % жителей Латвии чувствуют себя одинокими. Самые одинокие — молодые рижанки

© LETA 13 декабря, 2024 17:00

Для настроения 0 комментариев

LETA

Согласно данным опроса, проведённого Tele2 совместно с Norstat, 40 % жителей Латвии в течение последнего года чувствовали себя одинокими. Одиночество сильнее всего ощущают женщины и молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет.

По данным опроса, наиболее одинокими чувствуют себя жители Риги - такой ответ дали 47 % рижан. Для сравнения, среди жителей сельской местности в том, что в течение последнего года чувствовали себя одинокими, признались "всего" 29 %.

Кроме того, 37 % жителей Латвии отмечают, что особенно сильно ощущают одиночество именно в тёмные месяцы года - осенью и зимой. По сравнению с аналогичным опросом, проведённым "Norstat" в прошлом году, количество людей, острее чувствующих одиночество в самый тёмный период года, значительно возросло - более чем на 50 %.

"В темные месяцы года и по мере приближения Рождества тема одиночества неизменно возникает в мыслях и повседневной жизни людей. Как отмечают эксперты, причины различны, и одного правильного рецепта для преодоления чувства одиночества не существует. Однако есть одна вещь, которая может помочь, - это социальное взаимодействие: вживую или на расстоянии. Например, 55 % латвийцев отмечают, что такие технологии, как мобильные приложения для общения и возможности смартфонов, помогают уменьшить чувство одиночества, позволяя общаться с близкими. Примечательно, что роль технологий в снижении чувства одиночества гораздо больше подчеркивают респонденты в возрасте 60-74 лет, - говорит руководитель по персоналу "Tele2" Айя Бите-Озере. - В то же время, когда мы говорим о современных технологиях, следует учитывать, что пролистывание социальных сетей не является способом решения проблемы одиночества - зачастую это лишь способ её замаскировать или на время заглушить. Поэтому мы призываем в преддверии Рождества наслаждаться радостью общения и дарить ее другим, навещая в это праздничное время родителей, бабушек и дедушек или друзей, которые остались на праздник одни".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

А вы хорошо посмотрели? — Синоптики поделились прогнозом до Рождества

Новости Латвии 17:30

Новости Латвии 0 комментариев

Начиная с конца этой недели погоду в Латвии станут определять главным образом циклоны, поэтому часто будет идти снег и дождь и дуть порывистый ветер, а температура воздуха временами может достигать рекордных отметок, прогнозируют синоптики.

Начиная с конца этой недели погоду в Латвии станут определять главным образом циклоны, поэтому часто будет идти снег и дождь и дуть порывистый ветер, а температура воздуха временами может достигать рекордных отметок, прогнозируют синоптики.

Читать
Загрузка

В Латвии выпуск промышленной продукции сократился больше, чем в среднем по ЕС

Бизнес 17:15

Бизнес 0 комментариев

Выпуск промышленной продукции в Латвии в октябре по сравнению с октябрем 2023 года сократился на 1,9%, что больше, чем в среднем по Евросоюзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу статистическим управлением ЕС "Eurostat".

Выпуск промышленной продукции в Латвии в октябре по сравнению с октябрем 2023 года сократился на 1,9%, что больше, чем в среднем по Евросоюзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу статистическим управлением ЕС "Eurostat".

Читать

Эксперт: Кредиты станут дешевле, сбережения — менее выгодными

Бизнес 16:45

Бизнес 0 комментариев

Поскольку Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжает снижать процентные ставки, кредиты будут дешеветь, а сбережения станут менее выгодными, заявил руководитель отдела сбережений, инвестиций и пенсий SEB banka Олег Андреев.

Поскольку Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжает снижать процентные ставки, кредиты будут дешеветь, а сбережения станут менее выгодными, заявил руководитель отдела сбережений, инвестиций и пенсий SEB banka Олег Андреев.

Читать

Мама хоккеиста Блюгерса прилетела к сыну в Канаду и выиграла там в лотерею

Для настроения 16:38

Для настроения 0 комментариев

К латвийскому хоккеисту Теодору Блюгерсу в Ванкувер приехала мама. Женщина решила попытать удачу и купила лотерейный билет. Он оказался счастливым, рассказал сам хоккеист в интервью официальному сайту Национальной хоккейной лиги.

К латвийскому хоккеисту Теодору Блюгерсу в Ванкувер приехала мама. Женщина решила попытать удачу и купила лотерейный билет. Он оказался счастливым, рассказал сам хоккеист в интервью официальному сайту Национальной хоккейной лиги.

Читать

Публицист: как геополитические коллизии помогают ассимиляции русских Латвии

Важно 16:30

Важно 0 комментариев

В этом учебном году окончат переход 4–х и 7–х классов на государственный. С 1 сентября 2025 года только на латышский окончательно переводятся 9–е классы. И учебных программ для национальных меньшинств в Латвии больше не будет.

В этом учебном году окончат переход 4–х и 7–х классов на государственный. С 1 сентября 2025 года только на латышский окончательно переводятся 9–е классы. И учебных программ для национальных меньшинств в Латвии больше не будет.

Читать

У нового рижского колеса обозрения обнаружили российский след

Важно 16:15

Важно 0 комментариев

Оказывается, выгодополучателем от нового колеса обозрения в Риге является инвестор родом из России Рустам Гильфанов. Интересно, не откажется ли теперь Рижская дума от такого сотрудничества? Журнал Ir раскопал прелюбопытную информацию, сообщает Grani.lv. Задавшись вопросом, кто же в конечном итоге владеет новым колесом обозрения в столице, издание выявило следующую цепочку.

Оказывается, выгодополучателем от нового колеса обозрения в Риге является инвестор родом из России Рустам Гильфанов. Интересно, не откажется ли теперь Рижская дума от такого сотрудничества? Журнал Ir раскопал прелюбопытную информацию, сообщает Grani.lv. Задавшись вопросом, кто же в конечном итоге владеет новым колесом обозрения в столице, издание выявило следующую цепочку.

Читать