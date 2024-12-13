Кто бы мог подумать: ответственность за проблемы с е-адресами несут руководители высшего звена

Министр умной администрации и регионального развития Инга Берзиня добавила, что ответственными за допущенные в процессе внедрения электронных адресов ошибки являются руководители высшего звена, которые понесут наказание.

Всем тем жителям, чьи права оказались ущемлены, следует обратиться с заявлением в ГАЦР, которое проведет первичную оценку и направит оповещение соответствующему госучреждению.

Лиопа сообщил, что в настоящее время по одному заявлению получили присяжные судебные приставы и Регистр предприятий, а десять заявлений получило ГАЦР. Сейчас еще неизвестно, какой может быть сумма, необходимая для компенсации, но очевидно, что госуправление должно будет понести материальную ответственность и возместить причиненный населению материальный ущерб, сказал он.

Где будет изыскано финансирование, пока неизвестно, но министр допустила, что его придется найти в бюджете ГАЦР.

Директор ГАЦР признал, что уже в начале служебной проверки выявлены проблемы, из-за которых сложилась такая ситуация. Лиопа подчеркнул, что недостаточно разработки технических спецификаций и их буквального выполнения - также необходима человеческая логика и разумный подход. В качестве существенной проблемы директор обозначил недостаточную коммуникацию в ходе внедрения и реализации проекта. Кроме того, идентифицированы и технические нюансы, которые будут подвергнуты углубленной проверке.

Как сообщалось, на этой неделе Берзиня поручила ГАЦР провести проверку сложившейся ситуации с подтверждением электронных адресов на портале "Latvija.gov.lv".

Весной 2024 года ГАЦР предложило гражданам подтвердить указанный на портале "Latvija.gov.lv" адрес электронной почты, на который приходят уведомления. Как сообщили люди в социальных сетях, в некоторых случаях они не заметили приглашение подтвердить обновленный адрес электронной почты, проигнорировали его или не смогли подтвердить адрес электронной почты по техническим причинам.

В результате пользователи портала не видели сообщений, поступающих на их электронный адрес, в том числе о штрафах, что приводило к различным неприятным ситуациям, например, к передаче неоплаченных штрафов коллекторам без ведома оштрафованного лица.