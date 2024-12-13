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С каждого по «лишнему» центу: люди жалуются на странности организации публичного катка в Риге

Редакция PRESS 13 декабря, 2024 13:27

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LETA

«Каток - это здорово, но придумать цену в 2,49 евро за час и извиняться перед всеми, что у них нет цента сдачи, и сделать оплату только за наличные и в неконкурентной среде - это вау! Речь идет об аренде коньков, за которые даже 3 евро в час было бы вполне демократично, а люди были бы готовы платить и 5 евро в час, но 2,49 - наверное, была очень глубокая мысль», -  пишет житель Риги в социальной сети X.

Еще люди жалуются на качество льда, жуткие очереди за арендными коньками и рандомное время на заливку катка.

"Ужасный лёд, весь в глубоких бороздах, внезапное заливание льда, которое длится час, при этом нет определённого времени, когда это происходит (мой ребёнок пришёл после школы, попал на заливку, пришлось ехать домой, так как ждать негде), длинная очередь в прокат коньков, где люди не знают, сколько им придётся ждать (многие даже не догадываются, что простоят на холоде два часа, так как прокат закрывается в 21:00, а никакой информации или объявлений нет – позже я нашла что-то на стене проката, но прочитать не смогла, потому что там толпились посетители, и через их головы рассмотреть мелкий текст было невозможно).

Вот как комментируют жалобы жителей в Рижской думе:

"Для обеспечения работы катка был объявлен тендер, и такая цена за аренду инвентаря возникла в результате тендерной процедуры, в рамках которой оценка заявок участников включала условие минимальной арендной платы за инвентарь, что давало возможность участнику с более низкой ценой получить более высокую оценку.

С 10 декабря этот вопрос был урегулирован, и сегодня установлен аппарат для безналичных расчетов, теперь за аренду можно платить картой," – ответила Синдия Гравере, координатор проектов отдела внешней коммуникации Управления коммуникации Рижского самоуправления.

Согласно предложению оператора, общие затраты на каток за три сезона составляют 649 731 евро.

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