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Успей загадать желание: над Латвией будет пик звездопада в эти выходные

Редакция PRESS 13 декабря, 2024 15:00

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Безусловно, самым известным метеорным потоком, или звездопадом, в Латвии считаются Персеиды, наблюдаемые в первой половине августа. В это время удачно складываются несколько факторов: ночное небо достаточно темное для наблюдений, а погода остается теплой, что делает пребывание на свежем воздухе комфортным. Однако любители более холодных и ветреных ночей могут насладиться зрелищем Геминид в конце года.

В этом году пик активности Геминид ожидается в пятницу, 13 декабря, около 11 часов вечера. Наблюдать звездопад можно будет в ночи с 13 на 14 декабря.

Хотя прогнозируется до 120 метеоров в час, это не означает, что каждый наблюдатель увидит их в таком количестве. В этом году есть еще одна сложность: почти полная Луна, которая будет ярко освещать ночное небо, затрудняя наблюдение. Тем не менее, если вы найдете место, где свет Луны минимально мешает, то сможете увидеть самые яркие метеоры. Ключевое условие успеха — чистое небо.

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