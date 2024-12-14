Андрей Козлов:»У слуг народа кризиса нет. И не будет!» Почему Сейм снова отклонил инициативу партии «Стабильности!»

"Депутаты Сейма получают в месяц "на руки" от 3 до 5 и даже больше - в зависимости от должности - тысяч евро. Не считая компенсации на транспорт и на аренду жилья - для тех, кто живет далеко от Риги. И когда в правительстве заявили, что "лишних" денег нет и бюджет будет ну очень "напряженным", то Сейм отреагировал адекватно: мол, депутаты готовы проявить солидарность с народом и... заморозить рост своих зарплат. Но "солидарность" длилась недолго - перед принятием бюджета было принято решение зарплаты депутатов не замораживать, а... повысить! Подумаешь, сказали правящие народу, повысим на какие-нибудь 2,6 процентов. Вам от этого все равно ничего, а нам - приятно.

Смолчали в Сейме все, кроме... партии "Стабильности!". Еще в ноябре депутаты фракции Алексея Росликова первый раз подали поправки о замораживании зарплат депутатов Сейма. Отклонили... И вот на последнем пленарном заседании парламента "Стабильности!" снова предложили заморозить рост окладов слуг народа до конца полномочий этого Сейма, то есть до ноября 2026-го года. И вновь инициативу отклонили "на старте", то есть депутаты даже отказались передавать законопроект в комиссию Сейма. Вот и вся забота о государстве и его жителях, вот и вся солидарность! Лицо в этой ситуации и принципиальность сохранили только депутаты "Стабильности!" - прокомментировал ситуацию с депутатскими зарплатами член партии "Стабильности!" Андрей Козлов.