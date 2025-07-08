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Забор регулярно ломают! Укреплений недостаточно, требуется присутствие военных для охраны границы

Редакция PRESS 8 июля, 2025 20:18

Латышские СМИ 0 комментариев

В последние дни давление со стороны нелегальных мигрантов на латвийско-белорусской границе стало выше, чем в Литве и Польше. Министерство внутренних дел обратилось к Национальным вооружённым силам (НВС) с просьбой усилить поддержку в охране границы. Дополнительные трудности создаёт и регулярное повреждение забора на границе со стороны белорусских служб, сообщил министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство") в передаче TV24 "Ziņu TOP".

Козловскис отметил, что, по примеру Польши, где охраной границы занимаются несколько тысяч военнослужащих, находящихся там на постоянной основе, в Латвии также необходимо расширить участие армии. При этом министр подчеркнул, что помощь со стороны соседей — Эстонии и Литвы — не требуется, так как с задачей может справиться латвийская армия.

В июне этого года число предотвращённых попыток незаконного пересечения границы уже превысило общее количество за весь прошлый год. «Этот год, судя по всему, будет непростым, и потому совершенно ясно, что нам нужно сделать всё возможное, чтобы здесь не образовался некий новый “Балтийский путь” в понимании контрабанды мигрантов», — заявил министр.

По данным Государственной погранохраны, примерно 5% мигрантов, находящихся у границы, удаётся проникнуть в страну. При этом значительно сократилось число мигрантов, которых возвращают в Латвию после того, как они пробрались в страну и отправились дальше в Западную Европу, что свидетельствует о результативности укрепления границы.

Кроме давления со стороны мигрантов, латвийские пограничники сталкиваются с противоправной деятельностью белорусских служб — они намеренно повреждают заграждения, установленные Латвией, способствуя проникновению мигрантов. Это — одна из причин, по которой Министерство внутренних дел считает необходимым увеличить численность военнослужащих на восточной границе страны. В ближайшее время соответствующий запрос будет рассмотрен в Кабинете министров, где также будет принято решение о том, насколько существенно следует нарастить присутствие латвийской армии в охране восточной границы.

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