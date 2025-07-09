На дай Бог такого встретить! Мужчина в маске и с предметом, похожим на оружие, напугал жителей

В интернете распространились фотографии очевидца, на которых запечатлён тревожный вид на улицах Резекне: днём по центральным районам латгальского города ходил мужчина в маске и с предметом, напоминающим оружие. Такой вид напугал многих жителей города, о чём свидетельствуют комментарии в интернете. Прохожие, с которыми пообщалась журналисты в Резекне, также описали увиденное как пугающее.

В участке Государственной полиции (VP) в Резекне сообщили передаче, что о мужчине, разгуливающем в таком виде правоохранители узнали от жителей. Благодаря оперативной реакции удалось задержать мужчину, который на деле оказался безобидным — предмет, похожий на оружие, был игрушечным пистолетом, пояснили в полиции. После задержания были вызваны медики, которые пришли к выводу, что мужчине необходима медицинская помощь, поэтому его доставили в лечебное учреждение, добавили полицейские.

Также сообщается, что этот мужчина уже ранее попадал в поле зрения полиции. Однако, по какому поводу, уточнять в полиции не стали.

В то же время некоторые опрошенные в Резекне жители рассказали, что данный мужчина хорошо известен в городе. Он безобиден, любит перевоплощаться в разные образы, и горожане даже фотографируются с ним.