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Сидите и не трындите: в Огре решили, что критика начальства может создать «излишнюю напряженность в обществе» (2)

© LETA 8 июля, 2025 12:07

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Уже два года назад в Риге прошел пикет «Демократия более хрупкая, чем фарфор», участники которого требовали отстранения Эгила Хелманиса с поста мэра Огре и восстановления демократии и законности в самоуправлении.

Во внутренние правила муниципалитета Огрского края планируется внести изменения, которые ограничат работу консультативных советов жителей, включая критику решений местных властей. Об этом свидетельствуют "Рекомендации по обеспечению деятельности советов жителей самоуправления Огрского края", имеющиеся в распоряжении информационного агентства LETA.

Как сообщили агентству представители нескольких советов жителей городов и волостей в Огрском крае, на среду, 9 июля, запланировано первое информационное собрание для всех избранных в советы жителей. "Но мы были очень неприятно удивлены, узнав, что на 9 июля назначено заседание краевой думы, на котором будут приняты более чем странные и, на наш взгляд, даже унизительные внутренние правила краевого самоуправления, относящиеся ко всем членам советов жителей", - заявили  представители советов.

Содержание четырехстраничного документа пытается ограничить критику и публичное выражение мнения, например, в нем говорится, что люди должны воздерживаться от оспаривания муниципальных решений. Согласно внутренним правилам, публично выраженное недовольство может быть истолковано как "создание излишней напряженности в обществе".

В случае несоблюдения рекомендаций будет проведена процедура оценки нарушения этических норм, причем без возможности обжалования результатов.

Стоит отметить, что власти края отнесли рекомендации по функционированию советов жителей к внутренним правилам, а не постановлениям, которые должны быть предметом общественных консультаций и согласования с Министерством умного управления и регионального развития (VARAM).

Члены советов жителей напоминают, что они не являются государственными служащими и работают на общественных началах, в свое личное время. "Как кто-то может указывать нам, как себя вести и как выражать свои мысли?" - возмущаются они.

Проект внутренних правил устанавливает рекомендации по функционированию советов жителей Огрского края. При отстаивании своего мнения и голосовании по решениям совета жителей член совета должен основывать свое мнение на проверенной информации и объективных фактах, их справедливом толковании и аргументации, уважая равенство людей перед законом и интересы жителей местного сообщества. Он должен быть самокритичным, признавать свои ошибки, когда он их совершил, стремиться к их исправлению и извиняться за неэтичное поведение, говорится в проекте правил.

Остаеется добваить, что думой Огрского края после прошедших муниципальных выюборов уже в третий раз будет будет руководить Эгил Хелманис (Национальное объединение).

 

 

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