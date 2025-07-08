Как сообщили агентству представители нескольких советов жителей городов и волостей в Огрском крае, на среду, 9 июля, запланировано первое информационное собрание для всех избранных в советы жителей. "Но мы были очень неприятно удивлены, узнав, что на 9 июля назначено заседание краевой думы, на котором будут приняты более чем странные и, на наш взгляд, даже унизительные внутренние правила краевого самоуправления, относящиеся ко всем членам советов жителей", - заявили представители советов.

Содержание четырехстраничного документа пытается ограничить критику и публичное выражение мнения, например, в нем говорится, что люди должны воздерживаться от оспаривания муниципальных решений. Согласно внутренним правилам, публично выраженное недовольство может быть истолковано как "создание излишней напряженности в обществе".

В случае несоблюдения рекомендаций будет проведена процедура оценки нарушения этических норм, причем без возможности обжалования результатов.

Стоит отметить, что власти края отнесли рекомендации по функционированию советов жителей к внутренним правилам, а не постановлениям, которые должны быть предметом общественных консультаций и согласования с Министерством умного управления и регионального развития (VARAM).

Члены советов жителей напоминают, что они не являются государственными служащими и работают на общественных началах, в свое личное время. "Как кто-то может указывать нам, как себя вести и как выражать свои мысли?" - возмущаются они.

Проект внутренних правил устанавливает рекомендации по функционированию советов жителей Огрского края. При отстаивании своего мнения и голосовании по решениям совета жителей член совета должен основывать свое мнение на проверенной информации и объективных фактах, их справедливом толковании и аргументации, уважая равенство людей перед законом и интересы жителей местного сообщества. Он должен быть самокритичным, признавать свои ошибки, когда он их совершил, стремиться к их исправлению и извиняться за неэтичное поведение, говорится в проекте правил.

Остаеется добваить, что думой Огрского края после прошедших муниципальных выюборов уже в третий раз будет будет руководить Эгил Хелманис (Национальное объединение).