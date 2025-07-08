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Не обязаны выдавать клиенту деньги наличными: интересный казус в банке SEB (1)

Neatkarīgā Rīta Avīze 8 июля, 2025 17:01

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Многие думают, что деньги, хранящиеся в банке, можно снять в любое время – в конце концов, это личное имущество. Однако это не так. Оказывается, в некоторых случаях банки могут не выдавать деньги некоторым клиентам. Однако, по мнению самих банкиров, для этого есть веские причины, пишет "Неаткарига".

Банк Литвы недавно вынес вердикт в споре между банком SEB и клиентом (чья личность не разглашается), возникший из-за отказа банка выдать 82 тысячи евро наличными. Банк утверждает, что не обязан выплачивать наличные.

В 2024 году в отношении этого клиента SEB были применены санкции за участие в незаконном обороте наркотиков. Учитывая эту информацию, банк в одностороннем порядке расторг все договоры с ним и закрыл его банковский счет. Однако спор возник не по поводу закрытия счета, а по поводу оставшихся на нем 82 тысяч евро. Клиент потребовал, чтобы банк выдал ему эту сумму наличными. SEB банка не согласилась и предложила перечислить деньги на счет другого финансового учреждения или на счет, указанный третьим лицом. Клиент банка не согласился с таким предложением, поскольку указал, что не имеет возможности указать другой счет. Деньги принадлежат ему, не арестованы - так в чем дело?

Рассмотрев спор, Банк Литвы пришел к выводу, что выдача этому клиенту денег наличными не является обязательной. Закон не обязывает банк выдавать средства непосредственно наличными. Кроме того, между банком и клиентом якобы был заключен договор о счете, который четко предусматривал, что при закрытии счета деньги будут переведены на другой счет, а не выплачены наличными. Важно отметить, что решение Банка Литвы носит рекомендательный характер, и как SEB банк, так и клиент по-прежнему имеют право обратиться в суд.

В SEB заявили, что все операции с наличными деньгами клиенты SEB banka с помощью платежных карт могут осуществлять самостоятельно в банкоматах.  Однако такая услуга  стоит два процента от снятой суммы. Это означает, что если клиент захочет снять свои 82 тысячи евро с банкомата, ему придется заплатить банку два процента от этой суммы, то есть 1640 евро. Однако в данном случае клиент не может этого сделать, поскольку его банковский счет закрыт (договор расторгнут, платежная карта аннулирована).

В Латвии наличные деньги из банка можно снять

В Латвии нет прецедента спора между клиентом и коммерческим банком, за которым последовало бы решение Банка Латвии и судебное разбирательство. Поэтому существует возможность снять наличные деньги, в том числе и крупные суммы.

«Клиенты Rietumu banka имеют возможность снимать средства со счета наличными без ограничения суммы», — пояснил руководитель отдела обслуживания клиентов Rietumu banka Янис Пликшс.

Консультант по работе с клиентами банка «Citadele» Катрина признала, что в последнее время распространилась неверная информация о том, что можно снимать только до 750 евро. «Это неправда, — подчеркнула она. - Клиент может снять наличные деньги, оплатив услуги банка в соответствии с тарифами».

Аналогичный порядок действует и в латвийском банке SEB. За снятие наличных денег взимается государственная пошлина в размере 15 евро. При снятии наличных денег банк удерживает 1,5% от суммы. Таким образом, если бы клиент захотел снять 82 тысячи евро, он должен заплатить банку 1230 евро.

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Комментарии (1) 90 реакций
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