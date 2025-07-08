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Хватит топтать наших русских, прикрываясь флагом Украины! Кристиан Розенвалдс о любви и ненависти (6)

Редакция PRESS 8 июля, 2025 10:14

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"Какова цель таких обобщений, оскорбляющих столь многих людей русской национальности, в том числе тех, кто живет рядом с нами? Умножить не друзей, а врагов? Сознательно задеть? Или трудно было написать «Россия» вместо "Русские"? И почему тогда по Украине, а не по украинцам? - пишет в своем блоге политобозреватель Кристиан Розенвалдс, возмущенный заголовком "Русские опять ударили по Украине". 

У нас осталось так мало эмпатии? Тогда прикинем ситуацию на себя: понравилось бы мне и другим латышам, если бы кто-то обобщил - это, мол, не латышские красные стрелки, а все латыши как нация виноваты в русской революции? Или обвинил всех латышей в сожженных командой Арайса белорусских деревнях? Или посчитал, что латышские палачи, с энтузиазмом участвовавшие в избиении евреев, забегая вперед желаний немецкого начальства - это и есть все латыши?

Я слежу за внутриполитическими дискуссиями в Украине. Там тоже время от времени кто-то "обобщает". Недавно разгорелась полемика вокруг певца Андрея Данилко (Верки Сердючки) из-за нескольких песен на концерте в Киеве на русском языке. И тогда такие люди, как Дмитрий Гордон и другие комментаторы напомнили, что в украинской армии на передовой почти половина героев разговаривают между собой на русском, на своем родном языке. Они сражаются за такую Украину, в которой никто не осмелится указывать, на каком языке им думать, петь, говорить, читать и слушать.

У нас некоторые в своей ненависти к России и русским прикрываются флагом Украины. Может быть, стоит поинтересоваться, что об этом думают сами украинцы? Особенно жители Харькова или Одессы, которые являются патриотами Украины, ненавидят Путина и Россию, но их родной язык – русский. Кстати, русские из России создали легион «Свобода России», который воюет на стороне Украины. И очень многие жители России, надеясь на перемены в своей стране, приняли сторону Украины. Нет, они не украинцы и не собираются ими быть, они всегда были и будут русскими, которые против режима Путина в России, в том числе воюя против него с оружием в руках - в том числе и для того, чтобы не стыдиться быть русскими.

И какова цель такого обобщающего заголовка в Латвии, где треть населения является русскоязычным? Мы действительно надеемся, что так они станут теми, кто, как и русские в Украине, в нужный момент будут сражаться вместе с латышами, вместе с теми, кто считает всех русских "вторым сортом"?

Может быть, это редакционная уступка латышскому читателю? Которому хотелось бы видеть четкую черно-белую картину, а не пытаться думать, чтобы разгадать сложную картину мира? От ответственного СМИ хотелось бы ожидать более дальновидных действий.

В Латвии так много заявлений о единой нации, о едином информационном пространстве. Это мы так его создаем? Какой же смысл призывать русских читать на латышском языке, когда уже заголовок является прямым оскорблением для каждого русского, которого мы приглашаем в это пространство? Я бы на их месте не хотел заходить в такое пространство...

Если мы хотим видеть русскую аудиторию своей, то нужно привлекать ее не только заявлениями, но и посланиями. На мой взгляд, ни латышская аудитория, ни латышские СМИ к этому не готовы. А запретами на чтение и прослушивание на русском языке мы, скорее всего, будем способствовать не использованию латышских СМИ, а включению в аудиторию российских СМИ.

Мы действительно так сильно хотим узреть эту линию фронта в наших дворах? Надеемся, что под шумок сможем этнически "почистить" Латвию? Мне самому страшно задавать этот вопрос, потому что я против любого насилия. Однако я не уверен, что в сегодняшних условиях хаоса и беспринципности не возникнет социальный заказ на новые депортации, аресты и, в конечном итоге, расстрелы предателей, как это было в 1941 и 1949 годах.

Между тем я продолжаю надеяться, что в Латвии будет длительный мир, чтобы никакие внешние потрясения не могли повлиять на внутренний мир. Я верю, что русские в Латвии, разговаривая между собой по-русски, будут уважать и любить Латвию и латышей, а не общаясь из-под палки на латышском, ненавидеть при этом и латышей, и Латвию".

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Комментарии (6) 350 реакций
Комментарии (6) 350 реакций
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