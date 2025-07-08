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«По ним очень, очень сильно бьют»: Трамп возобновил поставку оружия Украине

© BBC 8 июля, 2025 14:36

Мир

Президент США Дональд Трамп в понедельник сказал, не вдаваясь в подробности, что Соединенные Штаты отправят Украине новые партии оружия. Пентагон немедленно объявил, что уже отправляет его.

«Мы собираемся послать им еще сколько-то оружия. Нам нужно это сделать. Нужно, чтобы они могли защищаться. По ним сейчас очень сильно бьют. По ним очень сильно бьют. Нам придется отправить еще оружие, да — оборонительного характера в основном. Но по ним очень, очень сильно бьют. Столько людей погибает в этой заварухе», — сказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме и, как передают мировые агентства, повторил, что недоволен поведением Путина.

Более подробно об этих предполагаемых новых поставках Трамп не говорил: это был короткий обмен вопросами и ответами на разные темы перед ужином с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«По указанию президента Трампа Министерство обороны отправляет Украине дополнительные оборонительные вооружения, чтобы украинцы могли защищаться, пока мы работаем над достижением прочного мира», — гласит заявление пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла, появившееся на сайте министерства вскоре после заявления Трампа.

Какие это вооружения, Парнелл не уточнил.

Пресс-секретарь военного ведомства США одновременно заверил, что ревизия военной помощи США по всему миру продолжается. Этой ревизией американские официальные лица объясняли приостановку военной помощи Украине.

На прошлой неделе стало известно — сначала из прессы, а затем из официальных источников — что Пентагон приостановил отправку оружия Украине.

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что пауза в поставках Украине связана с пересмотром Соединенными Штатами стратегии военных поставок по всему миру.

«Это стандартная проверка Пентагоном всех вооружений, всей помощи и всей поддержки, которую США оказывают всем странам и регионам мира, а не только Украине», — сказала Левитт на брифинге, подтвердив, что ревизия проводится по поручению министра обороны США Пита Хегсета.

«Пауза взята с целью анализа, чтобы убедиться, что всё, что Пентагон отправляет, соответствует интересам нашей армии», — сказала Левитт.

Издание Politico в понедельник вечером сообщило со ссылкой на анонимных официальных лиц, что поставки Соединенными Штатами некоторых видов техники Украине могут возобновиться после нескольких встреч спецпосланника Трампа Кита Келлогга и министра обороны Украины Рустема Умерова на этой и следующей неделе.

Правда, из публикации Politico следует, что пока речь идет только об отдельных видах техники: по словам собеседников издания, США дали Украине знать, что вскоре возобновят поставки инженерной техники и «некоторых бронемашин», но точные сроки пока не назвали.

Кит Келлог и Рустем Умеров по планам встретятся на этой неделе в Риме на конференции, посвященной помощи Украине, а затем еще два раза, на этой и следующей неделе, в Киеве.

В пятницу, 4 июля, президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с Дональдом Трампом и после разговора назвал его «очень важным и полезным».

Зеленский написал в соцсетях, что обсудил с Трампом российские удары дронами и ракетами и договорился о том, что Украина и США «будут работать над увеличением защиты неба».

Кроме того, по словам Зеленского, он подробно обсудил с Трампом возможности совместного производства военной продукции.

За день до разговора с Зеленским Трамп созванивался с Владимиром Путиным и позже, уже на выходных, заявил, что остался очень недоволен этим разговором.

«Просто похоже, что он хочет идти до конца и просто продолжать убивать», — посетовал Трамп, который раньше неоднократно выражал уверенность, что Путин хочет мира.

Разговор же с Зеленским Трамп в этот раз назвал продуктивным и на вопрос журналистов, возобновят ли США поставки ракет к зенитным комплексам Patriot ответил: «Да, наверное, можно».

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