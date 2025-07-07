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Опрос: 32% владельцев собак и кошек в Латвии получали своих питомцев в подарок

© LETA 7 июля, 2025 07:56

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В Латвии 32% владельцев собак или кошек получали своего питомца в подарок от знакомого или члена семьи, сообщили в страховой компании по страхованию рисков «If P&C Insurance» («If»), ссылаясь на проведенный опрос.

По данным Регистра животных, в Латвии официально зарегистрировано почти 265 000 домашних животных, а согласно опросу, проведенному «If», 66% владельцев зарегистрировали собаку или кошку в Регистре животных, однако еще 3% опрошенных признались, что планируют сделать это в ближайшем будущем.

Результаты опроса о том, как жители стали владельцами домашних животных, различаются в странах Балтии: в Эстонии 29% респондентов указали, что приобрели своего питомца у официального заводчика или в питомнике, что значительно выше, чем в Литве (20%) и Латвии (19%).

Между тем, в Латвии 32% и в Литве 30% респондентов признались, что получили домашнее животное в подарок от родственника, друга или знакомого, что является самым высоким показателем в странах Балтии по сравнению с Эстонией, где об этом заявили 24%.

Покупка домашних животных через интернет, где питомцев продают неофициальные заводчики, также имеет самый высокий показатель в Латвии — 24%, за ней следует Литва — 22%, а только в Эстонии 16% признались, что именно таким образом они приобрели своего питомца.

Результаты опроса также показывают разное отношение к усыновлению домашних животных из приютов в странах Балтии. Усыновление собак и кошек из приютов значительно более популярно среди эстонцев, так заявили 26% респондентов. Между тем, 22% в Литве заявили, что это один из их основных выборов, в то время как у латышей самый низкий уровень усыновления — 17%.

Нахождение собаки или кошки на улице было самым редким способом для жителей Балтии стать владельцами домашних животных. Нахождение животных на улице встречается реже всего в Эстонии (12%), но чаще в Литве и Латвии — по 15% соответственно.

В опросе, который проводил «If» в Латвии, Литве и Эстонии, приняли участие чуть более 3000 человек.

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