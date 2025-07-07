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ЛТВ, где прямые эфиры? Зрители возмущались, почему не показывают концерты в первые дни Праздника песни (2)

Редакция PRESS 7 июля, 2025 11:05

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LETA

Первые концерты Праздника песни и танца школьной молодежи состоялись уже в субботу. Как минимум один из них, танцевальная постановка Viedvasara, был показан по ТВ вечером 5 июля. Но есть зрители, которым этого мало - они хотят ощущения праздника весь день.

Вот, например, Андрис пишет в соцсети "Х" в субботу вечером:

"Не понимаю, почему ЛТВ-1 не транслирует концерты Праздника песни, которые идут уже сегодня. Вместо этого теперь показывают повторение праздника ковидных времен. Мне кажется, что все концерты надо было показывать в прямом эфире, чтобы у всех в Латвии было ощущение праздника".

Далеко не все с ним согласны. Кто-то критикует ЛТВ, упрекая в недостатке патриотизма, кто-то присылает ссылки, где можно посмотреть трансляции, а кто-то упражняется в сарказме. Словом, все как обычно.

- Параллельно могут идти несколько концертов. Какой транслировать?

- "Прогрессивные" с "Новым единством" презирают народную культуру. Такие можно сделать выводы.

- Не хватает денег. Надо спецкора содержать в США.

- Показали смотр, показали постановку Viedvasara. Что еще показать, если даже репетиции больших концертов еще не начались?

- Не мешайте им работать, они считают, что важнее за деньги от ваших налогов защищать выдворенных из Латвии экстремистов - российских граждан.

- Праздник песни - это ведь не прайд, не "Лампа", не театр Чехова и не большевистское пропагандистское кинцо от Deutsche Welle, на что еле-еле хватает предоставленных 80 миллионов.

- Купи билеты и смотри. Просто бизнес.

- Андрис, открой глаза. Пророссийская министр культуры и прокремлевская Анита Смоленская [Анита Браун, редактор LSM - Ред.] имеют цель - искоренить в латышах латышскость, непатриотичные люди свою страну защищать не будут. LSM - СМИ, захваченное Кремлем.

- Еще ведь ничего по-настоящему не происходит. Смотры хоров показали, под вечер будет концерт. Репетиции показывать не надо.

- Блин! Праздник только начинается! Какие прямые эфиры целый день?

- Да! Но в таком случае в последующие годы не получится взвинтить цены на билеты, и не дай бог родителям разрешить хотя бы по телевизору увидеть своих детей! (Это был сарказм.)

- Потому что латышу пох..., надо есть шашлык и пить шмурдяк.

 

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Комментарии (2) 16 реакций
Комментарии (2) 16 реакций
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