Правда или клевета? Жительница Земгале жалуется на «неотложку», якобы отказавшуюся ехать на вызов

Итак, пользователь соцсети "Х" жалуется:

"Что, черт возьми, происходит со Службой неотложной медицинской помощи?! Человек упал дома с инсультом/инфарктом, служба спрашивает, сколько лет, узнает, что за 80, и говорит, что не поедет (к такому старому). Это уже переходит любые границы, если бы местное самоуправление не вмешалось, так бы и оставили лежать".

Не очень понятно, причем тут самоуправление и как оно могло повлиять, но рассказ именно таков, каков он есть. Мнения читателей резко разделились: кто-то считает историю вполне достоверной и возможной, примерно столько же, если не больше, тех, кто не верит, что такое могло быть, и даже предупреждают об ответственности за клевету:

- Если это будет неправда, вы готовы извиниться за клевету? Я не верю, что возраст стал причиной для отказа. И каким образом самоуправление может повлиять на работу неотложной медицинской помощи?

- Какое место в Латвии? Видземе? Там это обычное дело (Цесис, Цесисский район).

- Тогда, видимо, это по всей Латвии теперь так.

- Для начала смените в профиле [ник] на свои настоящие имя и фамилию, чтобы вас можно было привлечь к ответственности за клевету, если это неправда. Тогда продолжим.

- Надеются, что умрет. Не придется платить пенсию. Пожалуйста, милые сердечники, гипертоники, своевременно контролируйте свое давление, регулярно пейте лекарства, потому что некому будет вас спасать или потом ухаживать за вами после инсульта.

- Это повсюду так, и в Вентспилсе тоже.

- Если Елгава, то возможно. Но все равно не верится.

- Ну е... У моего свекра был инсульт в 84, соседи заметили, вызвали "скорую", те еще похвалили, что вовремя вызвали, живой и с хорошим здоровьем снова в свои 90. Не приехать на вызов - это по сути потенциальное убийство.

- Не верю! У моего отца тоже был инфаркт, "скорая" сразу приехала и увезла в больницу. Вот там, да, были интересные дела, потому что несколько дней пролежал в приемном отделении.

- "Единство" прое..ло внутренние дела, образование, медицину, вот уже и неотложную медицинскую помощь ликвидирует!

- Лиене Ципуле, если так было в самом деле, то это определенно наказуемо.

- Не верю. Месяц назад к соседке (89 лет) вызывали. Поехали и отвезли в больницу. Отношение хорошее. Там у вас какая-то другая причина была, а не возраст. Самоуправление не может командовать Службой неотложной медицинской помощи.

- Чушь полная. Как они по телефону диагноз узнали? Я бы еще поверил, что приехали, стабилизировали и в больницу не повезли. У моего деда так было энное количество лет назад. Семейный врач перенял эстафету в последние часы.

- Это похоже на бред собачий.

- Пока нет заявления в СНМП по факту, это следует считать сознательной клеветой на СНМП. Пожалуйста, информацию в СНМП с указанием конкретного времени, места, пациента.

- Неправда. Если есть подозрение на инсульт, везут, и как можно раньше. Первые часы имеют критическое значение, чтобы достичь лучшего прогноза и снизить тяжесть осложнений. И давно уже по возрасту не сортируют, потому что теперь в 30+ часто болеют больше и тяжелее, чем в 80+.