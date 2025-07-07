Уже сообщалось, что эстонское правительство в четверг решило не покупать акции airBaltic. Решение принято в связи с тем, что в авиакомпании еще не завершена смена руководства и ее финансовая ситуация остается проблемной.

"Эта деятельность по сотрудничеству со странами Балтии для airBaltic пришла слишком поздно. Если мы хотели действительно создавать такую региональную авиакомпанию, то это надо было делать лет 15-20 назад, когда ситуация с airBaltic была совсем иной и когда началось развитие аэропортов и в Таллине, и в Вильнюсе, и Рижский аэропорт был в стадии развития. Мне кажется, если мы говорим об этом балтийском сотрудничестве, то на данный момент именно в области airBaltic это упущено".