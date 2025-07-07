Вот, в частности, Илзе жалуется на платформе "Х" по поводу слишком скудного завтрака и ужина для участников:

"Устроители школьного Праздника песни и танца не имеют представления о детской физиологии. Это приводит к неадекватным нагрузкам и недостаточному для такой нагрузки питанию. Этот завтрак из самого дешевого размороженного маффина и самого противного полусоевого сыра, какой можно найти в магазинах, не годится для тинейджеров с нагрузкой. Хлеб бы положили!

После долгого тяжелого дня для тинейджеров-танцоров на ужин миска солянки с ломтиком хлеба и водой - тоже нехорошо. Этого недостаточно. Это ужин для худеющей офисной работницы лет 60. А не для 15-летних танцоров, у которых репетиции начинаются в 8 утра (после такого плевого завтрака).

Надо забыть и о вечном лакании воды - как в местах репетиций, так и на обед, и на ужин надо обеспечить теплый сладкий чай, а не голую холодную воду, чтобы промокшие дети могли согреться.

Все время говорят, что более нормальным решением были бы купоны и более широкий выбор. А не каждому под нос миску с гречкой, соус с 4 ломтиками мяса и свеклу с майонезом. Свекла - вообще совершенный кошмар, потому что она пачкает одежду. Тому, кто придумал положить туда эту свеклу, надо как следует дать по голове.

Я видела, как выглядят дети после такого "праздника". Можно сниматься в кино про освобождение военнопленных. Без грима. Переутомленные, полуголодные, глаза провалились".

Положение усугубляется еще и тем, что львиная доля времени проходит в Межапарке - там по большому счету негде купить недорогой готовой еды.

Что же пишут в ответ? Ну, например:

- Сильно преувеличено. Ездила вместе с хором старшеклассников, никто так не ныл. В этом году опять еду. Да, физически тяжело, но не так, как тут вы рассказываете.

- Ужин тоже выдающийся: 2 ломтика кирпичика, мясо в вакууме и морковка.

- Над меню работала целая команда специалистов по питанию. Но, увы, это не гарантирует понимания того, что еда должна быть богата белком (чтобы долго не чувствовать голода) - как минимум 1/4, углеводами для энергии и должна быть вкусной, а не с минимумом соли и сахара, без приправ.

- Оккупанты травили детей на Праздниках песни несравнимо ужаснее - тремя блюдами и компотом.

- Я тоже удивилась такому "завтраку", потому что представила себе молодого человека 16-18 лет, которому потом надо на репетицию (а я знаю, сколько они могут съесть за раз). Надеюсь, что это все же комплект закусок/лакомств.

- Можно было бы перестать умничать и помочь своим детям, если это так тревожит. Неделю не могут потерпеть, если не хватает еды, никто не запрещает есть свою.

- Какая еда, какие нагрузки??? Где патриотизм??? Скоро на концерты потащится наша правящая гордость - презик, косолапая министр культуры и другой недооцененный планктон с огромными зарплатами, их нужно будет чествовать, ну, как положено крепостному латышу, быть гордым их приветствовать и речи говорить.

- 20 лет назад проходили через этот ад... Чистейшие пытки для детей. Тогда у нас на обед был ломоть хлеба с 2 ломтиками дешевой вареной колбасы.

- Что тут пищать? Моя с радостью побежала и ничего не сказала насчет усталости. Хлеб вчера был, и батончик был (видимо, "Геркулес"). Моя этот батончик даже не съела. Это марафон, а не спринт.

- Много лет назад я побывал на школьном празднике песни, ничто не изменилось.

- Все танцы на этом празднике вспоминаю с постоянным ощущением делирия. Ты ничего не соображаешь и не понимаешь из-за дефицита калорий. И у тебя нет в Риге мамы и папы, которые сунут в карман бутерброд. Я реально ничего ни с одного праздника не помню. Нет воспоминаний. Только немое головокружение 24/7.

- К тому же не нужно было изобретать ничего нового. Нагрузка у танцоров - та же, что и у спортсменов. А у спортсменов меню разработано тщательно.

- В школах обеды в учебное время для 7-9-го класса стоят 2,31 евро. В праздник песни тот же самый обед в школах стоит 6,50. В меню миноги появились?

(Фото с одного из прошлых праздников песни.)