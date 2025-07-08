«Конечно, очевидно, что это увеличение расходов на оборону является основным мотивирующим фактором в негативном смысле, но основным мотивирующим фактором на самом деле является этот уровень угрозы, который ощущается со стороны России», — сказала Вроблевска.

Вроблевска отметила, что, комментируя недавний саммит в Гааге и достигнутые там соглашения, высшие российские должностные лица — включая Лаврова, Пескова и самого Путина — последовательно отвергали любые обвинения в агрессивных намерениях: «Основной нарратив, который в настоящее время доминирует в российском публичном пространстве, заключается в том, что Россия, конечно, никогда не представляла никакой угрозы для НАТО и никогда не будет представлять, и что Россия не намерена нападать ни на одно из государств-членов НАТО».

По словам Вроблевской, Россия в своих сообщениях настаивает на том, что вся эта «болтовня» о России — всего лишь западная тактика для оправдания увеличения расходов на оборону.

«Россия категорически отрицает какую-либо реальную угрозу, которую она могла бы представлять, и, более того, заявляет, что Россию, как всегда, ложно обвиняют в вещах, которые она не делала и никогда не сделает, и в которых она даже не заинтересована», — отметила Вроблевская.