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«Россия же полностью отрицает какую-либо реальную угрозу со своей стороны»: эксперт (1)

Редакция PRESS 8 июля, 2025 07:40

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TV24

В настоящее время Россия пытается публично отрицать наличие каких-либо агрессивных намерений, заявила в программе "Dienas personība" на телеканале TV24, преподаватель Рижского университета имени Страдыня и научный сотрудник Центра исследований политики Восточной Европы Элина Вроблевска.

«Конечно, очевидно, что это увеличение расходов на оборону является основным мотивирующим фактором в негативном смысле, но основным мотивирующим фактором на самом деле является этот уровень угрозы, который ощущается со стороны России», — сказала Вроблевска.

Вроблевска отметила, что, комментируя недавний саммит в Гааге и достигнутые там соглашения, высшие российские должностные лица — включая Лаврова, Пескова и самого Путина — последовательно отвергали любые обвинения в агрессивных намерениях: «Основной нарратив, который в настоящее время доминирует в российском публичном пространстве, заключается в том, что Россия, конечно, никогда не представляла никакой угрозы для НАТО и никогда не будет представлять, и что Россия не намерена нападать ни на одно из государств-членов НАТО».

По словам Вроблевской, Россия в своих сообщениях настаивает на том, что вся эта «болтовня» о России — всего лишь западная тактика для оправдания увеличения расходов на оборону.

«Россия категорически отрицает какую-либо реальную угрозу, которую она могла бы представлять, и, более того, заявляет, что Россию, как всегда, ложно обвиняют в вещах, которые она не делала и никогда не сделает, и в которых она даже не заинтересована», — отметила Вроблевская.

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Комментарии (1) 74 реакций
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