Он заявил, что Министерство здравоохранения (Минздрав) регулярно проверяет услуги и программы, чтобы понять, насколько они эффективны, и при необходимости перенаправляет средства на другие цели.

«Поэтому, если мы экономим деньги на какой-либо программе, у нас есть длинный список услуг, которые требуют финансирования», — пояснил политик.

Поэтому Минздраву очень сложно экономить и «возвращать средства в бюджет» из системы здравоохранения.

«В следующем году, согласно приоритетам, нам не хватает 650 миллионов евро, чтобы быть на уровне Литвы, я не говорю об уровне Эстонии», — прокомментировал Абу Мери бюджет следующего года.

Он подчеркнул, что жители не почувствуют сокращения финансирования, но и улучшений они тоже не почувствуют. «Улучшения нужны, но если нет дополнительного финансирования, что мы можем улучшить», — сказал министр.

Сообщается, что, по расчетам Министерства здравоохранения, в следующем году на здравоохранение потребуется дополнительно 651 миллион евро, что в настоящее время не является реалистичной целью из-за решения правительства не представлять приоритетные меры.

Абу Мери подчеркнул, что меры жесткой экономии в бюджете здравоохранения должны осуществляться только за счет административных расходов, чтобы пациентам не пришлось сталкиваться с ухудшением доступности или качества услуг.

По его мнению, очевидно, что объем финансирования, необходимый для здравоохранения Латвии, не будет возможен в государственном бюджете на 2026 год, однако он продолжит переговоры с коллегами в правительстве и «будет до последнего отстаивать, что безопасная Латвия — это также здоровые люди и что сектор здравоохранения нуждается в дополнительном финансировании, особенно для укрепления демографии».

Дополнительное финансирование особенно важно для реализации «Плана охраны здоровья матери и ребенка», повышения готовности сектора и «подготовки» поставок важнейших лекарств, а также доступности медицинских услуг в регионах — особенно укрепления первичной медико-санитарной помощи как краеугольного камня сектора здравоохранения. Это также вопрос безопасности населения, считает Абу Мери.

Министерство здравоохранения обязуется продолжить работу над мерами оптимизации в секторе, такими как изменение управления психоневрологическими больницами или административное объединение больниц, что позволит сэкономить ресурсы не только в капитальных компаниях, но и будет более эффективным с точки зрения надзора. Для улучшения предоставления качественных стационарных услуг по всей стране министерство также работает над пересмотром больничной сети.

Продолжается также работа по пересмотру модели финансирования услуг здравоохранения, оценке возможностей экономии административных расходов, а также переоценке функций Министерства здравоохранения и подведомственных учреждений с целью поиска возможностей оптимизации.