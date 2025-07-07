Балкон — это проблема: грядут принудительные ремонты

Балкон в многоквартирном доме – это в свое время было огромное достоинство, люди искали квартиру именно с балконом, позже - с лоджией.

Небольшой отрезок дополнительного пространства, который раньше даже не входил в общую площадь квартиры, когда-то приносил владельцам недвижимости одни только преимущества. Можно посидеть летними вечерами на свежем воздухе (многим – покурить, что теперь нежелательно), вырастить благоухающие цветы, хранить пустую тару до лучших времен, приспособить велосипед, а то и мотоцикл, вынести старые тумбочки и даже холодильник.

А некоторые умельцы громоздили на балконе деревянную будку – типа самодельная лоджия. Ах, как некоторые соседи завидовали таким будочкам!

И вдруг все это закончилось. Балконы без шума и пыли начали крошиться. То на соседей снизу или прохожих упадет кусочек бетонного основания, то щепки летят от деревянных декоративных ограждений, то кто-то заметит угрожающе торчащие части арматуры...

Дорого? Цены подскочили

У читательницы из рижского микрорайона Кенгарагс квартира в старой «литовке», с балконом. Уже давно она сняла деревянную обшивку с ограждения, оставив только металлические опоры. Но бетонное основание буквально на глазах отслаивалось от стены дома. Аналогично у соседей сверху - бетонная площадка «отрывалась» от стены. Во время дождя в эти щели сверху лилась вода на окна, и новые стеклопакеты покрылись полосками цементных «слез».

- Я предложила соседям вместе взяться за балконы, но в ответ услышала, что «у них проблем нет». Конечно, они все льют мне на окна, - рассказала Светлана ТУРКИНА. – Тогда я сама нашла мастеров, которые ремонтировали такой же балкон в соседнем доме. Они осмотрели балкон и назначили цену – 200 евро. Это было лет восемь назад...

Сколько раз потом хозяйка пожалела, что не согласилась: ей показалось, что это очень дорого. Сейчас в доме управляющий планирует ремонт балконов оптом, и ей показали смету... на 1 200 евро.

А наутро они проснулись...

Другая семья, тоже из Риги, из района Пурвциемс, была одной из первых, кому балкон элементарно демонтировали. Вечером был балкончик, а утром – нет балкончика, а дверь с той стороны банально заколочена – во избежание несчастного случая.

Конечно, им потом домоуправление прислало счет, конечно, они оспаривали варварские действия управляющей компании. Но им сообщили, что соседи сигнализировали об опасности, которую представлял балкон. Разумеется, такие действия со стороны управляющих недопустимы, и предупреждать надо владельцев квартиры в любом случае.

В других домах управляющие и предупреждают: или специальными сообщениями о том, что такой-то и такой-то квартире надо привести в порядок балкон, или закладывают суммы на ремонт балконов в смету на будущий год. Владельцы квартир в определенные сроки могут оспорить эту позицию, внести свои предложения. Если не отреагировали - то ждите мастеров, освобождайте балкон от цветочных вазонов и рухляди...

И повышенный налог

Некоторые жители многоквартирных домов столицы были, мягко говоря, неприятно удивлены повышенным налогом на свою недвижимость (NiN). Налог вырос более чем в 10 раз! Например, платили ранее порядка 57 евро, теперь - 682.

Этим владельцам квартир ранее предлагали либо срочно организовать ремонт балконов, либо уже со следующего (тогда - 2024-го) года платить налог на недвижимость по повышенной ставке - 3% от кадастровой стоимости. Домоуправление разослало опросные листы - за ремонт и его оплату, но большинство жильцов решили, что это просто так.

В финансовом департаменте Рижского самоуправления объясняют такие кардинальные меры тем, что владельцы квартир в доме, признанном деградировавшим, обязаны уплатить годовой налог по максимальной ставке. Вместо 0,2-0,6% для стандартных квартир теперь 3% - как для развалин.

В некоторых домах эти суммы выставлены уже второй год подряд. Причина – жители не могут договориться о ремонте балконов. Это действительно очень большие суммы. Читатели называют, например, сумму 245 тысяч евро для пятиэтажной старой «литовки». Все зависит от количества подъездов и, соответственно, числа балконов и их состояния, а также серии дома.

Наверное, раз уж так случилось, придется выложить денежки на ремонт, тем более что дают отсрочку домоуправления, или взять кредит у государства. Потому что владельцы иной недвижимости уже за два года, например, переплатили за NiN по 800, а то и по 1 500 евро.

И что важно: в таких деградирующих домах владельцы квартир, имеющие право на льготы по уплату NiN - пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми, - лишаются этих привилегий...

Всё по закону

В правилах Рижской думы № 146 перечислены дефекты внешнего вида здания, из-за которых его можно квалифицировать как деградирующее или опасное. Есть и определенные признаки, которые указывают, что техническое состояние здания не соответствует минимальным требованиям Закона о строительстве.

В департаменте собственности уточнили, что статус деградирующего строению присваивает комиссия качества и развития городской среды Рижской думы.

Решение о том, что здание является опасным или находится в аварийном состоянии, принимает строительный инспектор в ходе контроля за эксплуатацией здания. Затем самоуправление обращается к управляющему с требованием привести дом в порядок, и если управляющий не реагирует, то самоуправление обращается к собственникам квартир этого дома.

Чиновники самоуправления считают, что если внешний вид здания не соответствует минимальным требованиям, то довели его до такого состояния сами собственники квартир, которые не выполняют установленную законом обязанность - следить за своим недвижимым имуществом. Как владельцы жилья будут оплачивать ремонтные работы – из накоплений дома или возьмут банковский заем – это их дело.

Возникает вопрос: сколько времени дается владельцам квартир на то, чтобы ликвидировать указанные недостатки? Оказывается, 18 месяцев.

Но при нынешней бюрократии и количестве инстанций, а также необходимости добиться согласия большинства собственников квартир дома это мало. Правда, в департаменте уточнили: если собственники квартир докажут, что времени требуется больше, то самоуправление пойдет навстречу.

Крепко взялись руководители столицы за состояние домов и кошельки горожан! Уже и не сосчитать, сколько расходов по содержанию ветхой собственности навалилось на ее бедных владельцев...

Любо-дорого

В буквальном смысле слова. Сейчас в старых спальных районах, например в Ильгюциемсе и Болдерае, можно уже увидеть «хрущевки» и старые «литовки» с обновленными балкончиками, сверкающими отделанными металлом краями бетонных площадок. И перила гладенькие. Здесь владельцы квартир оперативно подсуетились, добились единодушия в принятии решения - и не стали платить повышенный налог, а раскошелились на ремонт (большинство – в кредит).

В свое время ООО Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) сообщало о таких ценах на ремонт балкона:

- в среднем на высоте до пятого этажа – 1 140 евро за квадратный метр;

- выше пятого этажа – 1 440 евро за кв. метр;

- если балкон требует капитального ремонта с элементами укрепления - в среднем 3 259 евро за кв. метр...

кстати

* В столице насчитывается 50 тысяч многоквартирных домов с примерно 200 тысячами балконов и лоджий.

* В 2025 году Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) запланировало ремонт балконов в 23 многоквартирных домах в Риге...

Действовать оперативно

Как принять решение о ремонте балкона, чтобы избавиться от повышенного налога?

Сначала - общее решение, принятое в установленном законом порядке. Это свидетельство того, что дом намерен действительно привести балконы в порядок.

В решении должен быть указан подробный график действий (срок подготовки технической документации, срок утверждения технической документации, срок начала работ и срок завершения работ) с разумными сроками выполнения ремонтных работ и источниками их финансирования...

Оксана ПЕТРЕНКО