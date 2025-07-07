Возле острова Саарема в море упал вертолет с эстонским бизнесменом

По последней информации, все пассажиры вертолета живы, с ними удалось установить связь. На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы, полиция Курессааре и добровольцы. Спасательная операция продолжается.

По данным полиции, вертолет направлялся из Вилсанди в Таллинн. Что именно произошло в воздухе, еще предстоит выяснить. Расследование ведется в сотрудничестве с Центром по расследованию авиационных происшествий. Известно, что на борту находился и инструктор, а сам вертолет, по информации издания Õhtuleht, принадлежит компании Silberauto, владельцем которой является предприниматель Вяйно Калдоя.

"В целом, это можно назвать счастливым происшествием: люди отделались испугом, все живы и здоровы. Учитывая высоту падения - около 500 футов, последствия могли быть намного серьезнее", - добавили в полиции.

Silberauto AS - лидер автомобильного рынка стран Балтии.

Фото: иллюстративное