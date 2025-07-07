Мертвые тела в клетках, фекалии не убирали минимум месяц: посетительница мини-зоопарка в шоке

«Как прекрасный семейный день может превратиться в день, когда снова сталкиваешься с болью животных. И эта боль настолько очевидна, что даже четырехлетний ребенок ее замечает. (Да, я не считаю, что мой сын должен был думать, как напоить бедных зверюшек своей бутылкой воды).

Это потребует времени, но «народ должен знать своих героев», тех, кто бесстыдно зарабатывает на страданиях животных, не соблюдая требования по их защите или Закон о защите животных и Постановление Кабинета министров № 411, а также другие нормативные акты в этой области, и просто кладет на всё это...

И так, друзья, этот бизнес работает, вернее, заплатите немного денег и сходите посмотреть, КАК НЕ НАДО обращаться с живыми существами, даже если это крыса или мышь.

Long story short, поверьте, я за свою жизнь была во многих "ужасных местах", где животные — просто средство наживы, но здесь... По прибытию в зоопарк Līči, который позиционируется как дружелюбное место для семей, нас встретили три клетки. В одной из них — 8 дегу, из которых три мертвые. Великолепный опыт для ребенка, который с восторгом побежал к мышкам…

Крысы — не буду перечислять нарушения, но разве допустимо держать животных в клетке, забитой фекалиями и под прямыми солнечными лучами?

Идем дальше — три великолепные лошади. На улице жара, кормушек нет, животные выхватывают морковь из рук как безумные. То же самое с альпакой и другими копытными. Я уже понимаю, что сейчас на кого-то наору, и говорю семье: идем дальше…

Ослы, кролики — видны травмы, причиняющие боль при движении. У осла сильно отросшие копыта — их, похоже, никогда не чистили, навалены кучи фекалий — это не неделя, не две — это месяцы. А еще на ногах видны необработанные "дыры", смотрите видео.

Ворон, другие птицы… В их вольерах — сгнившие фрукты и овощи, ни у одного животного в этом месте нет доступа к свежей питьевой воде, не говоря уже о корме.

Кролики. Думаю, глядя на фотографии, мне не нужно много комментировать… морды, лапы, тела — язвы, инфекции, в клетках мутная/зеленая вода, о свежей траве и речи нет — у кого-то были зерна, и то хорошо.

Это якобы "развлекательное место", за посещение которого с людей взимается определённая плата. Но действительно ли люди готовы платить за страдания животных, молча, ничего не предпринимая? Это не мини-зоопарк... такое место не должно существовать. Издеваться над этими бедными животными — недопустимо», - отметила женщина и продемонстрировала фотографии.

В комментариях отметили, что некоторые моменты Сабине все же по незнанию преувеличила, но в целом ситуация действительно выглядит плохо.