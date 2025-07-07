«Я вышел без средств, без команды. У меня никого нет, поэтому и разместил это видео. Прошу помощи у всех», — рассказывал Тихановский «Зеркалу». Как именно он собирается потратить 200 тысяч евро, оппозиционер пояснять не стал. «Вы потом поймете, куда эти деньги пойдут, для чего они, и увидите результат. Он будет масштабный», — сказал он.

4 июля Тихановский выложил новое обращение, озаглавив его «Беларусы никогда не вернутся домой». Оппозиционер рассказал, что за несколько дней ему перевели лишь одну тысячу евро.

«Я обратился к вам за помощью, и вы задонатили мне 1000 евро и ждете мощного удара по лукашизму через три недели. Стыдно и больно. Кто-то должен прийти и за вас все сделать. Ждите, ждите дальше, а я буду бороться. Жыве Беларусь!» — сказал Тихановский.