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«Стыдно и больно!» Сергей Тихановский хотел собрать 200 000 евро «для мощного удара по лукашизму». Собрал 1000 (2)

© Meduza.io 7 июля, 2025 17:33

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Оппозиционер Сергей Тихановский, освобожденный в конце июня из белорусской тюрьмы, где он провел более пяти лет, попытался собрать 200 тысяч евро «для мощного удара по лукашизму». Соответствующее обращение он опубликовал 1 июля в своем ютьюб-канале «Страна для жизни».

«Я вышел без средств, без команды. У меня никого нет, поэтому и разместил это видео. Прошу помощи у всех», — рассказывал Тихановский «Зеркалу». Как именно он собирается потратить 200 тысяч евро, оппозиционер пояснять не стал. «Вы потом поймете, куда эти деньги пойдут, для чего они, и увидите результат. Он будет масштабный», — сказал он.

4 июля Тихановский выложил новое обращение, озаглавив его «Беларусы никогда не вернутся домой». Оппозиционер рассказал, что за несколько дней ему перевели лишь одну тысячу евро.

«Я обратился к вам за помощью, и вы задонатили мне 1000 евро и ждете мощного удара по лукашизму через три недели. Стыдно и больно. Кто-то должен прийти и за вас все сделать. Ждите, ждите дальше, а я буду бороться. Жыве Беларусь!» — сказал Тихановский.

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