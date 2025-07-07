Латвию охватила золотая лихорадка: что покупаем?

Руководитель направления по накоплениям, инвестициям и пенсиям "SEB banka" Олег Андреев отмечает, что из-за геополитических обстоятельств центральные банки Китая, Индии, Турции и других стран за последние годы ежегодно закупали более 1000 тонн золота - это вдвое превышает средний показатель за десятилетие.

Золото также активно покупают частные и институциональные инвесторы, чтобы защититься от инфляции и валютных колебаний.

Финансовый эксперт банка "Luminor" Каспарс Штейнбергс отмечает, что драгоценные металлы исторически считаются относительно надежным активом в борьбе с инфляцией и финансовыми потрясениями.

Глобальному спросу на золото в последние годы способствовало несколько факторов. После пандемии во многих странах сохранялась высокая инфляция, параллельно мир сотрясали геополитические события. Такая нестабильность, как правило, увеличивает спрос на так называемые безопасные активы, каким исторически считалось золото.

(Jauns.lv)