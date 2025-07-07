Авен уже ранее выпустил заявление для прессы с критикой заявлений Браже в газете "Diena", поскольку, по его мнению, министр необоснованно обвинила его в коррупционных связях с высшим российским политическим руководством и отмывании денег.

В заявлении Авена в полицию, которое находится в распоряжении агентства ЛЕТА, он цитирует публикацию в газете: "Чтобы описать, насколько опасно было бы исключить Авена из санкционного списка, министр иностранных дел коротко сказала "Diena": "Он личный банкир Путина. Это деньги Путина, которые они отмывают".

Миллиардер заявил, что подобные ложные измышления, распространяемые Браже, являются клеветой. Он утверждает, что никогда не занимался отмыванием денег или какой-либо другой преступной деятельностью, и особенно в интересах президента России Владимира Путина.

Авен просит возбудить уголовное дело по статье Уголовного закона о клевете, "установить виновных и привлечь их к предусмотренной законом ответственности".

Как сообщалось, в прошлом году Суд Европейского союза отменил решение Совета ЕС о санкциях, введенных против Авена и его делового партнера Михаила Фридмана 28 февраля 2022 года. Чуть позже Латвия подала апелляции по делам о санкциях против Авена и Фридмана.

Министерство юстиции Латвии ранее утверждало, что на момент принятия санкций против Авена и Фридмана имелись предварительные доказательства активной материальной или финансовой поддержки российских лиц, ответственных за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины.