Подтвердить личность через приложение: в Эстонии вводятся электронные паспорта

Приложение Eesti - это государственное мобильное приложение, которое позволяет людям удобно и безопасно пользоваться различными государственными услугами со своего телефона, а также просматривать удостоверяющие личность документы.

Приложение создано для того, чтобы предоставить пользователям удобный и простой доступ к государственным сервисам через мобильное устройство, независимо от времени и местоположения. С его помощью граждане могут легко пользоваться как новыми, так и самыми популярными электронными услугами с портала eesti.ee, например: получать государственные уведомления об угрозах, просматривать данные о себе и своих несовершеннолетних детях, сообщать в местное самоуправление о проблемах благоустройства, просматривать и сортировать рецепты, просматривать картографические слои Земельного департамента, получать уведомления из государственной электронной почты, а также использовать трекер данных.

Согласно законопроекту о документах, удостоверяющих личность, подтверждение личности через приложение Eesti получит такую же юридическую силу, как и проверка личности по данным, указанным в физическом документе. При этом приложение не создает нового цифрового документа, а безопасно отображает данные действующего ранее выданного документа.

Чтобы подтвердить личность через Eesti, необходимо сначала скачать приложение из магазина приложений и войти в систему.

Всем, у кого уже установлено приложение Eesti, настоятельно рекомендуется 7 июля обновить приложение, чтобы новая функция подтверждения личности была правильно отображена и доступна для использования.

Данные документа в Eesti можно проверить несколькими способами: сканированием штрих-кода для отображения данных пользователя в системе поставщика услуг; проверкой QR-кода - для идентификации личности; демонстрацией данных документа прямо в приложении.

Разработка приложения Eesti софинансируется из фонда политики сплочения Европейского союза.