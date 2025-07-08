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«Часть вины лежит на родителях»: зачисление детей в 10-й класс школы стало сродни битве за выживание

© Lsm.lv 8 июля, 2025 09:35

Новости Латвии 0 комментариев

В этом году в Риге на конкурс по приёму в 10-е классы подали заявление 4672 выпускника основных школ. Но число мест в 10-х классах меньше, их 3897 — то есть спрос превышает предложение. В результате 775 учеников пока вообще не попали ни в одну из выбранных ими школ, хотя среди них есть и те, кто показал высокие экзаменационные результаты (75-80%). Отчасти причина — в дублирующихся заявках, рассказала в передаче Латвийского радио 4 «Домская площадь» директор Рижской государственной Агенскалнской гимназии Ивета Ратиника.

«В нашей гимназии пока тоже непонятно, сколько детей у нас будут учиться в 10-м классе. Заявок очень много. К сожалению, часть вины в этой ситуации лежит на родителях, которые не проявили должной дисциплинированности. Их призывали: если вашего ребенка уже приняли в какое-то учебное заведение — пожалуйста, отзовите остальные заявки, чтобы очередь двигалась вперед, и уменьшилось психологическое давление. Многие этого не сделали».

По словам Ратиники, родители учеников старались записать их по возможности в как можно большее число учебных заведений:

«Я не знаю ни одного родителя, который подал бы заявку только в одну школу на одну программу».

В результате сложилась нынешняя хаотичная ситуация. Гораздо логичнее, по ее мнению, было бы сначала скомплектовать классы в гимназиях, где требуются более высокие знания по тем или иным предметам, а уж затем приступать к комплектации классов в остальных школах.

Никакой другой, «повторной» очереди и возможности подать новую заявку в то или иное учебное заведение не будет: «Возможно, те школы, которые не заполнят все классы, смогут предлагать ученикам свободные места. Но это, наверное, будет ясно уже в конце лета».

Однако Ратиника не согласна с мнением, что нынешняя ситуация с зачислением в 10-й класс сродни битве за выживание или «Голодным играм», как ее окрестил один из журналистов.

«Возможно, это прозвучит неприятно, но не всем молодым людям нужно нацеливаться на среднюю школу. Некоторым нужно критически оценить свои результаты и, может быть, пойти в среднюю школу профессиональной направленности. По сути, само по себе среднее образование ничего не гарантирует».

Вторая важная тема, которую затронула в интервью педагог — что в скором времени директорам школ будет запрещено совмещать свою административную деятельность с преподавательской. Ратиника считает это решение ошибочным и вредным.

«В этом году директор или завуч может совмещать свою административную деятельность на полную ставку с 7 часами работы как преподавателя. И это, на мой взгляд, необходимо сохранить. Не потому, что мы такие жадные. Просто во многих школах некому работать. На мой взгляд, полностью отделять административную функцию от педагогической — это очень опасная тенденция. Директор должен быть включен в учебный процесс. Очень сложно быть объективным, если ты сам не выполняешь тех же требований. Мне важно самой опробовать со школьниками новый подход к оценкам или новое учебное пособие. Только в этом случае я смогу объяснить коллективу, что надо внедрять, а что является чистой формальностью».

Полное разделение административной и педагогической функций предусмотрено новой модель финансирования школ, которую собираются ввести с нового учебного года.

«Я думаю, что это неправильно. Пытаясь защитить педагогов от выгорания, мы впадаем в другую крайность.

Почему депутаты Сейма имеют право работать учителями или врачами, и никто не контролирует у них количество ставок? Эти 7 часов, которые сейчас разрешены — на мой взгляд, оптимальная ставка.
Не нужно заставлять каждого директора преподавать, но для многих это очень важный навык. И если его не поддерживать, то с годами он может пропасть».

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