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«Она каннибализирует экономику»: Браже призывает оказывать давление на Россию и «давить на мир» (2)

© LETA 8 июля, 2025 08:25

Новости Латвии 2 комментариев

LETA

Украина делает все возможное, чтобы удержать Россию от дальнейшей агрессии, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в интервью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".

По ее мнению, в настоящее время со стороны России нет признаков того, что она хочет мира, но если таких признаков нет, то необходимо оказывать дальнейшее давление на Россию и "давить на мир".

Министр иностранных дел Латвии подчеркнула, что необходимо ослабить способность России продолжать войну. По ее словам, проект очередных санкций Европейского союза (ЕС) против России уже готов и должен быть активирован. Санкции США против России также должны быть задействованы, подчеркнула Браже.

Она отметила, что санкции работают, и это очевидно, хотя Россия пытается их обойти, в том числе с помощью так называемого "теневого флота". По словам министра иностранных дел Латвии, это также становится все сложнее, поскольку под санкции попадает все больше судов.

"Россия сможет продолжать войну еще некоторое время. Она каннибализирует гражданскую экономику, ставя во главу угла войну и поле боя, но Россия терпит убытки", - сказал Браже.

Министр иностранных дел Латвии подчеркнула, что в настоящее время нет прямой военной угрозы ни для одной страны-члена НАТО, но Россия представляет угрозу для безопасности союзников альянса. Об этом четко говорится и в стратегической концепции НАТО..

"Именно поэтому мы сделали оборону и безопасность, а также развитие потенциала приоритетом, чтобы принцип сдерживания, действующий с момента основания НАТО, оставался таким же жизнеспособным, как и прежде", - сказала министр иностранных дел Латвии.

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Комментарии (2) 195 реакций
Комментарии (2) 195 реакций
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