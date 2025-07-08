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Под колпаком: финансовые службы Латвии хотят знать обо всех, у кого более 750 евро «наличкой»

© LETA 8 июля, 2025 11:43

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Vīrietis pie bankas "Citadele" bankomāta.

Планируется, что субъектам ( к ним относятся и банки - прим. ред.) Закона о предотвращении легализации преступно полученных средств и финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (NILLTPFN) потребуется подавать пороговые декларации в случаях, когда физическое лицо осуществляет внесение наличных средств в размере от 750 евро и более, или снятие наличных в размере от 1500 евро и более.

Это предусматривают подготовленные Министерством финансов (FM) поправки к постановлению Кабинета министров о порядке и содержании сообщений о подозрительных сделках и пороговых деклараций.

Поправки также предусматривают обязанность подавать такие декларации, если физическое лицо отправляет или получает безсчётный перевод наличными в размере от 1000 евро и более.

В настоящее время предусмотрено, что субъекты NILLTPFN, предоставляющие платёжные услуги в понимании Закона о платёжных услугах и электронных деньгах, обязаны подать пороговую декларацию в Финансовую разведывательную службу (FID), если клиент осуществляет сделку наличными на сумму от 7000 евро и выше, за исключением случаев, когда наличные вносятся или снимаются в рамках инкассационных услуг с клиентского счёта в кредитном или финансовом учреждении.

Порог в 7000 евро до сих пор был увязан с Законом "О налогах и сборах", согласно которому запрещены расчёты наличными на сумму более 7200 евро.

Что касается подачи пороговых деклараций в Государственную налоговую службу (VID), Закон "О налогах и сборах" предусматривает единственный случай, когда присяжный нотариус как субъект NILLTPFN обязан подавать такую декларацию. Это происходило, если наследник указывал в списке наследуемого имущества незарегистрированное движимое имущество, включая наличные, оценённые более чем в 15 000 евро.

Согласно подготовленным Минфином поправкам, планируется установить, что субъекты NILLTPFN, осуществляющие сделки с наличными или трансграничные платежи и предоставляющие платёжные услуги, будут обязаны подавать пороговые декларации в FID при операциях внесения наличных от 750 евро и выше или снятия наличных от 1500 евро и выше, за исключением операций с участием инкассаторских компаний.

По оценкам Ассоциации финансовой отрасли, если порог внесения наличных установить от 750 евро, за месяц FID и VID получат информацию примерно о 28 000 физических лиц, внесших наличные на общую сумму около 43 миллионов евро, и примерно о 18 000 юридических лиц, внесших около 83 миллионов евро.

Если установить порог снятия наличных от 1500 евро, за месяц в декларациях будет отражена информация примерно о 3769 физических лицах с выплатами на сумму 23 миллиона евро и 540 юридических лицах с операциями на сумму около 60 миллионов евро.

Поправки в правилах также предусматривают включение в круг субъектов NILLTPFN инвестиционных брокерских компаний, на которых распространится обязанность подачи пороговых деклараций. Это обусловлено тем, что уровень риска легализации преступных доходов и финансирования терроризма в данном сегменте оценивается как средне-высокий.

Минфин отмечает, что снижение порога в сфере валютных операций обеспечит FID более широким объёмом информации, что позволит анализировать клиентскую структуру и отслеживать тенденции операций с наличной иностранной валютой.

Поправки в правилах также предусматривают, что пороговые декларации не потребуется подавать страховым компаниям и посредникам, занимающимся страхованием жизни или другими услугами, связанными с накоплениями, а также частным пенсионным фондам.

Минфин разъясняет, что пороговые декларации в первую очередь используются в стратегическом и тактическом анализе — в совокупности с данными, полученными от других госучреждений или из открытых источников.

По мнению Минфина, анализ таких данных может помочь выявить серьёзные преступления — взяточничество, наркоторговлю, незаконный оборот запрещённых товаров, уклонение от налогов и легализацию преступных доходов. Поэтому важно, чтобы FID располагала информацией, позволяющей идентифицировать риски отмывания преступных средств.

Так, например, информация о сделках с наличными, в сочетании с другими данными, может указывать на необъяснимое обогащение должностных лиц или их родственников и возможное использование незаконных средств, полученных в результате служебных преступлений.

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