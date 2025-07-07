Ради безопасности: Министерство культуры готово отказаться от премий

Пересматривая бюджетные расходы и оценивая возможности найти дополнительные средства для национальной безопасности, Минкультуры разработало предложения по сокращению расходов в своей сфере и подало их Министерству финансов.

Среди этих предложений - сокращение расходов на премии и денежные награды в ведомстве. Минкультуры готово внедрить это решение одновременно с сокращением расходов на премии и награды и в других ведомствах, если по этому вопросу будет принято единое решение в отношении всего общественного сектора.

Также Минкультуры может увеличить долю собственных доходов государственных культурных учреждений и обществ капитала. Это предложение уже обсуждалось на встречах с руководителями учреждений и обществ капитала, а также на заседании национального совета по культуре. Обсуждение еще будет продолжаться в ходе разработки бюджета на 2026 год.