Kas tas ir par fenomenu padsmitgadīgām meitenēm sarunāties savā starpā angliski? Un, nē, nevis vārdus iestarpināt, bet kaut kāda sarunas daļa pilnībā angliski. Un tad turpina par kaut ko citu tīri latviski.— Armands Brants (@armandsbrants) July 6, 2025
Un tieši meitenes, čaļus vēl neesmu redzējis tā uzvedamies.
«Может быть, потому что девочки больше читают? Я, например, читаю 95% информации по-английски. Тогда иногда не могу выразить мысль по-латышски, особенно если речь идёт о технических вещах. В латышском языке некоторым терминам просто нет эквивалентов. Например, "завершить компьютер"», — полагает один комментатор.
«Так делают очень многие подростки. По-английски быстрее и проще выразиться. В интернете всё по-английски, поэтому они и говорят так. Я — мама подростков», — свидетельствует женщина.
«На YouTube ведь нет латышского. Они говорят параллельно на двух языках, потому что живут в двух мирах», - считает третий автор.
«Стильно. Смешной и незначительный тренд. (Нет-нет, латышский язык от этого не исчезнет)», — добавляет другой пользователь.
«Русские подростки так не чудят, а уважают свой язык. И как мы можем требовать от них говорить по-латышски, если наши же дети между собой не говорят?» — возмущается еще один комментатор.
"И девушки, и парни. В прошлый раз, когда я был в Латвии, в Rimi работали два молодых человека. Возможно, они подрабатывают после школы. И они говорят по-английски от души, и, судя по их поведению и взглядам, они считают, что все остальные – полные идиоты и не знают английского", - уточняет один из пользователей.
«И что в этом плохого? Здорово, что знают языки», — пишет кто-то.