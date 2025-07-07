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«Как мы можем требовать от них говорить по-латышски, если наши же дети…» В соцсетях разгорелся интересный спор (4)

Редакция PRESS 7 июля, 2025 18:34

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«Что это за феномен — девочки-подростки общаются между собой по-английски? И не вставляя отдельные слова, а просто часть  разговора ведя полностью на английском. А потом продолжают о чём-то другом чисто по-латышски. И именно девочки, парней я ещё так себя ведущими не видел», - вопрошает пользователь сети Х Арманд. В комментариях ему накидали разных версий. 

«Может быть, потому что девочки больше читают? Я, например, читаю 95% информации по-английски. Тогда иногда не могу выразить мысль по-латышски, особенно если речь идёт о технических вещах. В латышском языке некоторым терминам просто нет эквивалентов. Например, "завершить компьютер"», — полагает один комментатор.

«Так делают очень многие подростки. По-английски быстрее и проще выразиться. В интернете всё по-английски, поэтому они и говорят так. Я — мама подростков», — свидетельствует женщина.

«На YouTube ведь нет латышского. Они говорят параллельно на двух языках, потому что живут в двух мирах», - считает третий автор.

«Стильно. Смешной и незначительный тренд. (Нет-нет, латышский язык от этого не исчезнет)», — добавляет другой пользователь.

«Русские подростки так не чудят, а уважают свой язык. И как мы можем требовать от них говорить по-латышски, если наши же дети между собой не говорят?» — возмущается еще один комментатор.

"И девушки, и парни. В прошлый раз, когда я был в Латвии, в Rimi работали два молодых человека. Возможно, они подрабатывают после школы. И они говорят по-английски от души, и, судя по их поведению и взглядам, они считают, что все остальные – полные идиоты и не знают английского", - уточняет один из пользователей. 

 

 

 

 

«И что в этом плохого? Здорово, что знают языки», — пишет кто-то.

 

 

 

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Комментарии (4) 36 реакций
Комментарии (4) 36 реакций
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