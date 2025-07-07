Живущие в Латвии российские пенсионеры последние три года получают пенсии от случая к случаю. Сначала жители Латвии, получающие пенсии РФ напрямую из Пенсионного фонда РФ, получили отказы из латвийских банков: банки РФ, перечисляющие деньги пенсионерам, оказались под санкциями, введенными против России.

Если с банками у части пенсионеров РФ как-то решился вопрос – были оформлены счета в других кредитных учреждениях, то сениоры, которые получают пенсии через VSAA, в этом году буквально остались без положенных выплат. Они получают пенсии поквартально, и вот уже и второй квартал закончился, а пенсии из России не пришли. Та сторона ссылается, что санкции перекрыли дорогу транзакциям, латвийская сторона утверждает, что пенсионным переводам путь открыт.

Как бы там ни было, люди сидят без средств к существованию. Хорошо у кого дети, внуки могут помочь или есть накопления, а другим что? Идти просить социальную помощь? А если они еще не сдали экзамен по латышскому языку и у них нет соответствующего сертификата? Дикая ситуация и, похоже, неразрешимая.

Международный конфликт рикошетом ударил по самым незащищенным группам жителей – старикам...

Российские пенсии в Латвии получают около 44 тысяч жителей, часть из них – около 11 тысяч – через VSAA, остальные – напрямую из Пенсионного фонда РФ. Это военные пенсионеры, члены их семей и гражданские пенсионеры, которым пенсия назначена до 2011 года.

Наши читатели, которые оказались жертвами войны на невоюющей территории, встревожены, ждут, когда те, кто имеет полномочия, решат вопрос.

Так, Алла ТРИФОНОВА рассказала, что она в свое время просила российскую пенсию, потому что в России на пенсию уходили женщины с 55 лет, а в Латвии тогда - в 62:

- У меня не было постоянной работы, я по профессии медсестра, но в свое время из-за недостаточного знания госязыка мне пришлось уйти из больницы. Работала в магазинах, на базаре, а там не всегда оформляли официально, платили мало. Тогда я как латвийская негражданка попросила гражданство РФ и пенсию. Уже 10 с лишним лет получаю. Платят раз в квартал...

Куда обращаться за помощью? Может быть, стоит просить латвийскую пенсию? Такой вопрос сейчас задают многие пенсионеры РФ.

Например, Игорь Николаевич. Служил в свое время в Советской армии в части в Добеле, остался на сверхсрочную службу. Здесь женился и уже имеет внуков. Как негражданин просил подданство России и, соответственно, российскую пенсию. О пенсии, кстати, давно пожалел. Ведь и в Латвии он, работая в системе логистики, пенсию заработал бы нормальную.

- А если страны не договорятся насчет пенсионеров или не захотят договариваться, что же нам делать? – спрашивают напуганные пенсионеры. - Да и стажу не пропадать же...

Действительно, все, кто мог, из молодых (по меркам Латвии) российских пенсионеров работали потом и получали пенсию. Конечно, декларировали доходы и платили налоги. Но далеко не все работают – и в силу возраста, и по состоянию здоровья, да и возможности не у всех есть устроиться. Поэтому одна надежда – на пенсию.

И вот у людей встал вопрос: можно ли отказаться от российской пенсии и получать латвийскую пенсию по старости?

Закон даёт шанс

Мы передали вопрос читателей в Государственное агентство социального страхования с просьбой разъяснить, могут ли пенсионеры РФ отказаться от российской пенсии и просить назначить латвийскую?

Вот что сообщили в VSAA:

«19 января 2011 года вступило в силу соглашение между Латвийской Республикой (ЛР) и Российской Федерацией (РФ) о сотрудничестве в сфере социального обеспечения, в соответствии с которым граждане России имеют возможность выбора. Это значит - претендовать на пенсию в соответствии с условиями договора или в соответствии с национальным законодательством РФ, т. е. претендовать на российскую пенсию по принципу гражданства».

- Выбор, сделанный в отношении пенсии РФ по гражданству, является окончательным и пересмотру не подлежит (только при утрате гражданства выплата пенсии РФ прекращается), - разъясняет старший эксперт отдела методики расчета пенсий VSAA Санита ЛЕТАПУРА.

В зависимости от сделанного выбора право на латвийскую и российскую пенсии определяется по-разному, а также в зависимости от разного страхового стажа, который учитывается при назначении пенсии.

1 Если гражданин РФ, проживающий в Латвии и достигший пенсионного возраста, установленного в Латвии, решит претендовать на пенсию в соответствии с условиями договора, то латвийская пенсия назначается за работу и приравненные к ней периоды как в Латвии, так и в РФ, - за период до 31 декабря 1990 года, и для страховых периодов в Латвии после 1 января 1991 года.

С другой стороны, российская пенсия назначается только за страховой стаж в РФ после 1 января 1991 года, если таковой был накоплен.

2 Если персона решает запросить российскую пенсию по принципу гражданства, компетентная организация РФ при рассмотрении ходатайства о пенсии оценивает страховой стаж персоны до 1 января 2002 года, включая накопленные страховые стажи за пределами РФ.

В таком случае помимо пенсии РФ право на латвийскую пенсию по старости может возникнуть только за страховые стажи в Латвии после 1 января 2002 года. То есть если персона проживает в Латвии и достигла пенсионного возраста, установленного в Латвии, и если после 1 января 2002 года накоплен необходимый страховой стаж в Латвии. С 2025 года - не менее 20 лет.

3 Жители, которым назначена пенсия до дня вступления в силу договора между ЛР и РФ о социальных гарантиях, т. е. до 19 января 2011 года, могут запросить пересмотр назначенной пенсии в соответствии с вышеуказанными условиями...

ЛАТВИЯ - БЕЛОРУССИЯ

Соглашение между Латвийской Республикой и Республикой Беларусь о сотрудничестве в области социального обеспечения (в силе с 28 сентября 2010 года) предусматривает, что каждая сторона назначает пенсию за страховой стаж, накопленный на ее территории, - сообщают в VSAA.

Это означает, что латвийская пенсия назначается за страховой стаж, накопленный в Латвии, а белорусская пенсия назначается за страховой стаж, накопленный в Беларуси.

Кроме того, в соглашении оговаривается условие, что перед назначением или перерасчетом пенсии каждая сторона оценивает, не назначала ли уже другая сторона пенсию за какой-либо страховой период, и если да, то не удовлетворяет прошение...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА