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«Это полный нонсенс!» Новый закон может не допустить до выборов часть политических партий (1)

Редакция PRESS 8 июля, 2025 07:43

Латышские СМИ 1 комментариев

LETA

В телепередаче TV24 «Пресс-клуб» разгорелась острая дискуссия о поправках к Закону о выборах Сейма, которые предусматривают, что с 2030 года участвовать в выборах смогут только те политические партии, в составе которых не менее 1000 членов, а объединения партий — не менее 1500.

В настоящее время участвовать в выборах в Сейм можно при наличии как минимум 500 зарегистрированных членов в партии или партийном объединении. Планируется, что требование об увеличенном числе членов вступит в силу на выборах 2030 года.

Поправки также предусматривают, что предвыборные программы партий и партийных объединений не должны превышать 10 тысяч знаков. Ранее допустимый объём программы составлял не более 4000 знаков.

Комментируя эти изменения, депутат Сейма (внефракционный), министр земледелия (2022–2023) Дидзис Шмидт заявил: «Мне кажется, это полный нонсенс».

По его словам, в Латвии не существует настоящих политических партий:
«У нас нет партий. Если сравнивать с классическим представлением о партиях в Европе столетия назад, то у нас — это клубы, которые со временем превратились в семейные предприятия, манипулирующие людьми: кто попадёт в список, а кто нет. Это полнейшая чепуха. В Латвии нет никакой идеологии».

По его мнению, предложенные изменения только ещё больше ограничат политическую конкуренцию:
«Это всего лишь попытка сузить политическую конкуренцию. То же самое касается государственного финансирования. Чтобы пятеро человек не могли создать свой список и быть избранными. А ведь именно они часто приносят идеи, которые интересны обществу».

Экономист и лидер политической партии “Tauta. Zeme. Valstiskums” Гунтарс Витолс подчеркнул, что избиратели на самом деле голосуют не за партию, а за конкретных людей в списках:
«Если основываться на науке и данных — за кого действительно голосуют люди? За партии? Нет - за людей, и то, может, за двух-трёх из всего списка».

Агнесе Логина, депутат Рижской думы от «Прогрессивных» и министр культуры (2023–2024), напомнила, что избиратели нередко бывают критичны и к очень маленьким спискам, где фигурирует всего один человек:
«На выборах в Рижскую думу было несколько очень маленьких списков, в том числе список с одним человеком. Это не помогло заинтересовать широкую аудиторию».

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