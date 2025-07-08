В настоящее время участвовать в выборах в Сейм можно при наличии как минимум 500 зарегистрированных членов в партии или партийном объединении. Планируется, что требование об увеличенном числе членов вступит в силу на выборах 2030 года.

Поправки также предусматривают, что предвыборные программы партий и партийных объединений не должны превышать 10 тысяч знаков. Ранее допустимый объём программы составлял не более 4000 знаков.

Комментируя эти изменения, депутат Сейма (внефракционный), министр земледелия (2022–2023) Дидзис Шмидт заявил: «Мне кажется, это полный нонсенс».

По его словам, в Латвии не существует настоящих политических партий:

«У нас нет партий. Если сравнивать с классическим представлением о партиях в Европе столетия назад, то у нас — это клубы, которые со временем превратились в семейные предприятия, манипулирующие людьми: кто попадёт в список, а кто нет. Это полнейшая чепуха. В Латвии нет никакой идеологии».

По его мнению, предложенные изменения только ещё больше ограничат политическую конкуренцию:

«Это всего лишь попытка сузить политическую конкуренцию. То же самое касается государственного финансирования. Чтобы пятеро человек не могли создать свой список и быть избранными. А ведь именно они часто приносят идеи, которые интересны обществу».

Экономист и лидер политической партии “Tauta. Zeme. Valstiskums” Гунтарс Витолс подчеркнул, что избиратели на самом деле голосуют не за партию, а за конкретных людей в списках:

«Если основываться на науке и данных — за кого действительно голосуют люди? За партии? Нет - за людей, и то, может, за двух-трёх из всего списка».

Агнесе Логина, депутат Рижской думы от «Прогрессивных» и министр культуры (2023–2024), напомнила, что избиратели нередко бывают критичны и к очень маленьким спискам, где фигурирует всего один человек:

«На выборах в Рижскую думу было несколько очень маленьких списков, в том числе список с одним человеком. Это не помогло заинтересовать широкую аудиторию».