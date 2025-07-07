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Урсула фон дер Ляйен будет отстаивать свой мандат в Европарламенте

Редакция PRESS 7 июля, 2025 18:02

Мир 0 комментариев

Scanpix (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

Депутаты Европейского парламента начнут дебаты по вопросу о вотуме недоверия главе Еврокомиссии. Однако маловероятно, что Урсула фон дер Ляйен уйдет в отставку.

На сессии Европарламента депутаты начнут обсуждать вопрос о вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Свое решение законодатели должны объявить спустя 48 часов после начала дебатов. Присутствовать на заседании будет лично фон дер Ляйен и члены Еврокомиссии в полном составе.

Для вынесения вотума недоверия необходимо, чтобы "за" проголосовали не менее двух третей депутатов, то есть большинство парламентариев. Вынесение вотума недоверия главе Еврокомиссии крайне низка, поскольку ведущая фракция Европарламента - Европейская народная партия уже заявила, что поддержит фон дер Ляйен.

Европарламентарии уже девять раз пытались отправить в отставку Европейскую комиссию. В 1990 году этот вопрос подняла группа европейских правых, недовольная сельскохозяйственной политикой Брюсселя. Однако "за" проголосовали всего 16 депутатов, "против" выступили 243.

Последняя попытка была предпринята в ноябре 2014 года, когда Еврокомиссию возглавлял Жан-Клод Юнкер. Инициатором выступили евроскептики из группы "Европа свободы и прямой демократии". Поводом стал финансовый скандал LuxLeaks. Речь идет о масштабной утечке информации из аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, касающейся схем ухода от налогов более чем 300 крупнейших мировых корпораций. Тогда вотум поддержали лишь 101 из 670 евродепутатов, что значительно ниже необходимого порога.

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