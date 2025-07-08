До 130 км/ч: в Латвии хотят открыть скоростной участок дороги

IVN был подготовлен для заключения и представлен в EVA 26 июня.

В отчете EVA указано, что был оценен соответствующий участок Рижской окружной дороги протяженностью около 12 километров. Строительство скоростной автомагистрали по новому маршруту запланировано от совмещенного моста через Даугаву до автомагистрали P85 и кольцевой развязки Рижской ГЭС - Пулкарне (P90), а реконструкция существующей трассы A5 запланирована на участке от кольцевых развязок P85 и P90 до Кекавской окружной дороги.

Отчет IVN был разработан SIA Estonian, Latvia & Lithuanian Environment с привлечением отраслевых экспертов. В отчете содержится информация о планируемой деятельности и альтернативных решениях, а также информация о текущем состоянии окружающей среды и природных ценностях в районе планируемой деятельности и его окрестностях.

В отчете указано, что планируемая деятельность включает строительство и реконструкцию шоссе в двухполосное шоссе с максимально разрешенной скоростью до 130 километров в час (км/ч). На скоростной автомагистрали будут разрешены только мотоциклы, трехколесные мотоциклы, квадроциклы, легковые автомобили, включая грузовики и автобусы.