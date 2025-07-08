Опрос: 42% жителей Латвии активно ищут новую работу

При этом 36% респондентов опроса отметили, что следят за объявлениями о вакансиях, однако 22% респондентов заявили, что в настоящее время не просматривают объявления о вакансиях и не ищут работу.

Среди активных соискателей наибольшая доля отметила, что может найти новую работу в течение одного-двух месяцев, за ними следуют те, кто указал, что в случае смены работы поиск новой работы займет от трех до четырех месяцев.

Меньшая часть респондентов заявила, что поиск работы может занять пять-шесть месяцев или дольше.

Исследователи пришли к выводу, что некоторые соискатели получают прямые приглашения подать заявку на вакансии, в том числе 20,9% респондентов указали, что работодатели связывались с ними и предлагали подать заявку на вакансии, в то время как 20,3% респондентов получили предложения через друзей или знакомых.

Опрос также показал, что около 33% участников рассматривают возможность работы за границей.

Исследование рынка труда «CVMarket.lv» проводилось в мае 2025 года, в нем приняли участие 1520 жителей по всей Латвии.

Портал вакансий «CVMarket» — рекрутинговая компания, которая управляет одним из ведущих порталов по размещению вакансий в Латвии.

