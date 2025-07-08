Планка понизилась и результат повысился: сколько выпускников не сдали математику в этом году

Средний результат экзамена по математике на оптимальный уровень в средней школе повысился с 34,3% до 43,7%, а экзамена высшего уровня - с 59% до 62%.

Минимальный порог для сдачи экзаменов в средней школе был повышен на 5% - чтобы успешно сдать экзамен, учащиеся должны были набрать не менее 20%. Однако, как показывают результаты, количество учащихся, не сдавших экзамен по математике на обоих уровнях, существенно не изменилось. На экзамене оптимального уровня в этом году порог в 20% не преодолели 2812 школьников, тогда как в прошлом году порог в 15% не преодолел 2781 учащийся. На экзамене высшего уровня в этом году 20% не смогли набрать 50 учащихся, тогда как в прошлом году порог в 15% не преодолели 53 ученика.

Результаты по остальным экзаменам на оптимальный уровень в этом году были примерно такими же, как в прошлом. Средний результат по латышскому языку составил 55,9%, что на 0,5% выше, чем в 2024 году. В то же время немного ухудшились результаты экзаменов по английскому языку - с 61,9% в прошлом году до 60,7% в этом.

В основной школе наибольший прогресс в этом году также наблюдается на экзамене по математике - средний результат составил 53,8%, что на 10,8 процентных пункта больше, чем в прошлом году. Существенно сократилось и количество учащихся, не сдавших экзамен - с 592 в прошлом году до 310 в этом. Чтобы сдать экзамен, школьники должны были набрать как минимум 10%.

Как и в предыдущие годы, учащиеся 9-х классов лучше всего справились с экзаменом по английскому языку - средний результат по стране составил 65,8%, что на 1,8 процентного пункта больше, чем в предыдущем учебном году. Не сдали экзамен 143 учащихся - на 13 меньше, чем в прошлом году.

Средний результат централизованного экзамена по латышскому языку составил 58,5%. Порог в 10% не преодолел и не получил сертификат 71 школьник, что на 17 меньше, чем в прошлом году.

В целом на этапе основного образования было получено и проверено 51 517 экзаменационных работ и выдано 50 993 сертификата. На этапе среднего образования было проверено 62 177 экзаменационных работ и выдано 57 983 сертификата.

Сертификаты о сдаче централизованных экзаменов в основной школе были выданы 25 июня, а сертификаты о среднем образовании - 3 июля.