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«Об аннексии Гренландии не может быть и речи»: Дания наращивает военное присутствие на острове

Euronews 8 июля, 2025 14:07

Мир 0 комментариев

Экспансионистская угроза Дональда Трампа в отношении Гренландии еще "не исчерпана", даже если перспектива военного вмешательства остается маловероятной, заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен, подтверждая свое предложение углубить сотрудничество с Вашингтоном для укрепления безопасности на этом стратегически важном острове.

Его предупреждение прозвучало в тот момент, когда Дания стала играть более активную роль в политике блока, председательствуя в Совете ЕС.

"Мы не считаем военную аннексию чем-то, что может произойти. Совсем нет. Но при этом мы не считаем это дело решенным", - заявил Расмуссен на прошлой неделе во время брифинга с журналистами, в том числе с Euronews, в городе Орхус.

"Я всегда утверждал, что к Трампу нужно относиться серьезно, но не обязательно буквально. Но я также понял, что эти две вещи становятся все ближе и ближе по сравнению с его первым сроком. Так что мы относимся к этому очень, очень серьезно".

В начале этого года президент США потряс Европу, когда публично отказался исключить возможность применения военной силы или экономического принуждения для захвата Гренландии, полуавтономной территории, входящей в состав Королевства Дания.

В отличие от своего первого срока, когда Трамп рассматривал остров как потенциальную сделку с недвижимостью, которую Копенгаген категорически отверг, его повторный натиск был обставлен через призму национальной безопасности, представляя его как приобретение, которое должно произойти "так или иначе" ради американских интересов.

Внимание к Гренландии обусловлено ее богатыми залежами полезных ископаемых, которые имеют решающее значение для производства передовых технологий, а также ее стратегическим положением в Северном Ледовитом океане, которое со временем будет увеличиваться по мере того, как изменение климата растопит льды.

"Я не знаю, на что претендует Дания, но было бы очень недружелюбно, если бы они не позволили этому случиться, потому что это защита свободного мира", - сказал тогда Трамп.

До сих пор это предложение не смогло убедить 56 000 жителей Гренландии: согласно опросам общественного мнения, подавляющее большинство из них выступают против вхождения в состав США. На недавних выборах было сформировано четырехпартийное коалиционное правительство, выступающее за самоопределение.

Тем временем Дания разрабатывает новый план стоимостью 14,6 млрд крон (1,95 млрд евро) по наращиванию военного присутствия в Арктике и Северной Атлантике.

"Мы осознали, что есть вопросы, связанные с Гренландией и Арктикой с точки зрения безопасности. И мы также готовы сотрудничать с американцами в этом вопросе", - сказал Расмуссен, ссылаясь на соглашение об обороне между Данией и США от 1951 года. "Но речь, конечно, никогда не может идти об аннексии".

"Так что у меня нет ощущения, что все кончено. Это не так", - добавил он, отметив, что могут быть "другие попытки" манипулировать гренландским обществом с помощью кампаний вмешательства, которые "не обязательно" проводит само правительство США.

Европейская солидарность

В условиях, когда Трамп сохраняет свои территориальные амбиции, а его заместители совершают неоднозначные поездки на остров, европейские лидеры сплотились, чтобы создать общий фронт, способный удержать Белый дом от совершения акта агрессии, который нарушит основные принципы, закрепленные в Уставе ООН, и необратимо расколет западный альянс.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта публично выразили безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Дании. (Хотя Гренландия не является членом Европейского союза, Брюссель считает, что на нее распространяется положение о коллективной обороне).

"Пришло время уделить больше внимания Арктике", - заявила фон дер Ляйен в четверг во время визита в Данию.

В прошлом месяце перед саммитом G7 президент Франции Эммануэль Макрон посетил остров и встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном.

Во время символического визита Макрон назвал слова Трампа "тревожным сигналом для всех европейцев", но заявил, что США никогда не сделают "что-то агрессивное против другого союзника".

"Позвольте мне прямо сказать вам, что вы не одиноки", - сказал Макрон на пресс-конференции. "Этот флаг, который вы держите здесь, - наш общий флаг".

По мнению Расмуссена, такое проявление европейской солидарности крайне важно для его страны, в которой проживает менее шести миллионов человек и армия которой ничтожно мала по сравнению с армией Америки.

"Мы не должны недооценивать важность визита Макрона в Гренландию", - сказал министр иностранных дел. "Мне сообщили, что многие другие европейские лидеры готовы посетить Гренландию. Но мы также должны играть с этим осторожно. Я знаю, что есть много солидарности, которую можно продемонстрировать, если потребуется".

Расмуссен признал, что до сих пор существует глубокая неопределенность относительно точного характера амбиций Трампа в отношении Гренландии, учитывая непредсказуемый процесс принятия решений президентом, который его заместители часто не могут понять и донести до своих международных коллег, но он настаивает на том, что "спокойно и оптимистично" оценивает ситуацию.

"Мы должны понять, что на самом деле, по сути, является проблемой или возможностью", - сказал он. Но "я думаю, мы сможем преодолеть это мирным путем".

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