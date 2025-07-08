А как так вышло? В Литве поймали нелегалов, въехавших из Латвии

В ночь с субботы на воскресенье перед полуночью в Йонишкском районе, недалеко от деревни Кальвяй, пограничники остановили для проверки только что въехавший из Латвии автомобиль "Honda CR-V" с эстонскими номерными знаками.

На этой внутренней границе ЕС, где постоянные проверки не проводятся, сотрудники проводят выборочные проверки с целью выявления случаев нелегальной миграции.

Водителем автомобиля был 37-летний житель Эстонии. В автомобиле находились 42-летний житель Эстонии, а остальные были гражданами Эритреи и Эфиопии в возрасте от 19 до 23 лет. Документов у них не было.

По предварительным данным, эти нелегальные мигранты незаконно пересекли границу Беларуси с Латвией. Затем они планировали добраться до Западной Европы через Литву и Польшу.