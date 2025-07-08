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Латвия высылает россиянина с ВНЖ за левые взгляды: СМИ

© LETA 8 июля, 2025 15:14

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис на основании «рекомендаций органов государственной безопасности» включил гражданина России и сторонника левой идеологии Владислава Романенко в так называемый «черный список» или список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию, свидетельствует информация, полученная агентством LETA.

В МВД не прокомментировали решение министра.

Во вторник возле Верховного суда запланирована акция протеста «За свободу активистов», где, в том числе, будут протестовать против высылки Романенко, сообщили организаторы мероприятия. Хотя причины решения о высылке подробно не разъясняются, отмечается, что Романенко «ставит под угрозу безопасность Латвии своей поддержкой левых политических идей и активизма», утверждают его соратники.

Романенко работал в центре "Maiznīca" и, как сообщается, прожил в Латвии восемь лет. Недавно социальные сети всколыхнули заявления некоего Каспарса Розитиса о том, что он отслеживал деятельность активистов центра по поручению Службы государственной безопасности. В центре "Maiznīca" якобы обсуждались левые идеологические идеи, в том числе палестинский вопрос, сообщало ранее LSM.

Административный окружной суд во вторник рассмотрит административное дело в закрытом заседании, оценив заявление Романенко об отмене постановления министра внутренних дел от 20 мая, подтвердили в суде.

Согласно Закону об иммиграции, министр внутренних дел может принять решение о включении лица в список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию, только после получения заключения компетентного государственного учреждения, например, специальной службы.

В Законе об иммиграции указано, что министр внутренних дел принимает решение о включении иностранца в список, если имеет место одно из семи обстоятельств, например, компетентные государственные органы имеют основания полагать, что иностранец участвует в антигосударственной или преступной организации. Министр также может включить иностранца в список, если есть основания полагать, что иностранец представляет угрозу государственной безопасности или общественному порядку и безопасности, или если органы предоставили информацию, которая препятствует въезду и проживанию иностранца в Латвии.

Согласно закону, иностранец, в отношении которого вынесено решение министра внутренних дел, имеет право в течение месяца обжаловать его в Административном окружном суде. Подача заявления в суд не приостанавливает исполнение решения, и заявитель не имеет права просить суд приостановить действие этого решения.

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