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Конституционный суд отказал в возбуждении нового дела о массовом аннулировании ВНЖ: Кривцова готовит иск в ЕСПЧ

Редакция PRESS 8 июля, 2025 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Конституционный суд отказал в возбуждении нового дела о массовом аннулировании ВНЖ, пишет на своей странице в Facebook правозащитник Елизавета Кривцова.

По словам юриста, это дело касается примерно о 5 000 «лишенцев» — граждан РФ, лишённых постоянных ВНЖ, которые получили статус на заре независимости Латвии. Поэтому Кривцова приступила к подготовке иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Facebook

"В десятистраничном определении суд объясняет, почему не готов взяться за рассмотрение:

• Довод о том, что у «второй волны» лишенцев нет возможности продлить срок сдачи экзамена по латышскому ещё на два года, отклонён: уровень A2 обязаны показать все.

• Аргумент «бабушка, трижды провалившая экзамен, точно его не сдаст» приравнен к позиции тех, кто не предпринял никаких действий; суд отмечает, что Конституция таких не защищает.

• О том, что проблема не только в риске выдворения, но и лишения государственной медицины и социальной помощи, в решении – ни слова.

Ключевой посыл: проживание большого числа людей без знания латышского языка создает столь серьёзную угрозу государству, что высылка пожилых и больных признаётся допустимой.

Политическая позиция понятна, но от суда мы ожидали непредвзятости", - пишет Кривцова.

Она отмечает, что с точки зрения репутационных рисков массовые выдворения токсичны: они бьют по имиджу Латвии и политически невыгодны.

"В «первую волну» государство делало всё, чтобы избежать депортаций; Наш прошлый иск позволил смягчить бюрократию и дать временное решение тем, кто не вытянул язык. Сейчас суд снова арбитром быть не пожелал.

Отказ означает, что внутренние инстанции пройдены, и мы можем обращаться в ЕСПЧ.

Определение КС, где детально расписано, почему «государство всегда право», — отличная база для жалобы", - уверена она.

Кривцова не теряет оптимизма по поводу положительного исхода дела:

"Отвечаю скептикам: ЕСПЧ — это шанс сравнить действия Латвии не с локальными, а с общеевропейскими нормами. Здесь пригодится и заключение Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью. Пока международные механизмы защиты прав человека функционируют, их надо использовать", - отмечает правозащитник.

Она также напоминает, что в сентябре Сейм будет обязан вернуться к теме. К тому моменту масштаб проблемы станет очевиден, и парламенту придётся либо взять ответственность за последствия, либо снова «замять».

"Было бы полезно, чтобы к этому времени жалоба в ЕСПЧ уже находилась в производстве", - считает Кривцова.

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