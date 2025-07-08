FT: Крупнейший порт ЕС готовится на случай войны с Россией

Директор порта Роттердама Будевейн Симонс рассказал FT, что в настоящее время он обговаривает с соседним портом - Антверпеном - план действий на случай прибытия кораблей из Великобритании, США и Канады, а также грузов из этих стран. "Не каждый терминал подходит для приема военных грузов", - пояснил Симонс. По его словам, в случае прибытия больших объемов военных грузов его порт планирует обратиться к Антверпену и другим гаваням с просьбой принять на себя часть нагрузки.

Сейчас порт Антверпена, являющийся вторым по величине в Европе, регулярно принимает корабли с поставками для войск США, дислоцированных в Европе.

Меры ЕС на случай войны с Россией

Меры, принимаемые портом Роттердама, - часть подготовки, ведущейся по всей Европе на случай конфликта с Москвой, говорится в публикации. Евросоюз планирует выделить на перевооружение до 800 млрд евро и стать менее зависимым от помощи США в сфере обороны, напоминают авторы.

Нидерланды, как и другие государства НАТО, намерены увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. В мае премьер-министр королевства Дик Схоф объявил, что порт Роттердама должен будет предоставить место для работы с различными кораблями, выполняющими военные перевозки по запросу НАТО.

По данным FT, контейнерный терминал Роттердама - единственное место, где можно безопасно перегружать боеприпасы с одного судна на другое. Ожидается, что в этом порту несколько раз в год станут проводить военные учения, говорится в публикации.

Ежегодно порт Роттердама обрабатывает около 436 млн тонн грузов, принимая 28 000 судов на море и 91 000 судов на реке, прибывающих из Германии и других стран Европы. Кроме того, он используется как хранилище стратегического запаса нефти. В беседе с FT Будевейн Симонс высказался за то, чтобы распространить этот опыт и на другие критически важные ресурсы, включая медь, литий и графит.