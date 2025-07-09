Синоптики предупреждают: в среду разразится еще одна буря

В ночь на среду будет преимущественно облачно, лишь местами возможны кратковременные прояснения. В некоторых районах пройдет небольшой кратковременный дождь, при слабом ветре образуется туман. Воздух остынет до +11…+16 градусов.

В Риге ночью будет пасмурно, но без существенных осадков. Ветер - слабый, минимальная температура воздуха ожидается в пределах +14…+16 градусов.

В среду прогнозируется облачная погода: если в первой половине дня лишь в некоторых местах упадет несколько дождевых капель, то когда в середине дня к Латвии приблизится новая зона осадков, в центральных и восточных районах страны пойдут дожди, местами - сильные ливни и грозы.

Будет дуть северный, северо-восточный ветер от слабого до умеренного, воздух прогреется до +17…+22 градусов.

В столице первая половина дня пройдет без существенных осадков, а к вечеру зона дождей достигнет и Риги, в том числе есть вероятность грозы. Максимальная температура воздуха составит примерно +20 градусов.