Доклад Силини по Нацплану: с региональным развитием не задалось

Редакция PRESS 2 марта, 2026 12:45

Новости Латвии 0 комментариев

Некоторые цели регионального развития, включенные в Национальный план развития, не будут достигнуты к 2027 году, говорится в ежегодном докладе премьер-министра Эвики Силини Сейму о проделанной и запланированной работе правительства.

В докладе отмечается, что, хотя многое было сделано для сбалансированного регионального развития, в некоторых областях запланированные результаты не достигнуты.

Например, выравнивание зарплат между регионами происходит медленно, и есть риск, что цель, поставленная на 2027 год, не будет достигнута.

Как отмечается в докладе, заработная плата в регионах планирования демонстрирует некоторую положительную динамику, но значительной региональной конвергенции не наблюдается.

В докладе отмечается, что в 2024 году средняя брутто-зарплата выросла во всех регионах, особенно в Латгале (+10,9%) и Видземе (+9,4%), опередив Ригу (+8,4%). В Курземе рост был медленнее (+5,6%).

Самый высокий уровень зарплат сохраняется в Рижском регионе - 1 918 евро, а в Латгале он самый низкий - 1 263 евро. В Рижском регионе средняя зарплата превышала среднюю по стране на 9,7 %, в других регионах она составляла 71,9-84,7 % от средней по стране.

Дополнительными факторами, повлиявшими на рост зарплат, стали повышение минимальной зарплаты с 620 до 700 евро в 2024 году, а также рост зарплат в общественном секторе, который в ряде регионов был быстрее, чем в частном.

В докладе также говорится, что размещение государственных учреждений в регионах продолжается, но этот процесс не активен, и в нем отсутствие системность.

Также положительный эффект административно-территориальной реформы пока не отражается в данных.

В докладе отмечаются инвестиции в мобильность и поддержка самоуправлений в приобретении транспортных средств с нулевым уровнем выбросов.

В докладе говорится, что доступ к услугам государственных и местных органов власти был улучшен. Сеть единых государственных и муниципальных центров обслуживания клиентов расширена до 315 точек в 35 муниципалитетах.

Привлечение частных инвестиций в менее развитые регионы превысило целевой показатель и сохранило положительную динамику.

