Такое решение приняли на очередном заседании Республиканской комиссии по проведению оценки символики, атрибутики и информационной продукции. В 16 книгах нашли материалы, «распространение которых способно нанести вред национальным интересам». Распространять их на территории страны запрещено.

Отметим, в последний раз список обновляли в конце декабря 2025 года. Тогда он пополнился 52 произведениями. Всего в списке сейчас 241 пункт.

Роман «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» впервые был опубликован издательством «Эксмо» в 2016 году. Главные герои книги, как говорится в аннотации, «три поколения дворянской семьи Можайских, служащие Отчизне в XIX, XX и XXI веках».