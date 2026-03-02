Мы не были наивны, просто раньше такой кровожадности не было: Бабарико о Белоруссии в 2020-м

По его словам, речь идет о «двойной зависимости», и решение этой проблемы связано не только со снятием санкций, но и с изменением внешнеэкономических отношений.

«Решение этой проблемы лежит не только и, может быть, не столько в области снятия санкций, сколько в выстраивании взаимоотношений с другими соседями по-другому», — сказал он.

Бабарико также раскритиковал риторику изоляции страны.

«Мне никогда не нравился принцип, которым мы почему-то все чаще гордимся: что мы остались одни и окружены врагами», — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли менять санкции на освобождение репрессированных белорусов, Бабарико ответил, что санкции и репрессии — разные вещи, и важно четко отделять интересы режима от интересов народа: «[…] есть санкции, затрагивающие интересы простых людей… это проблема последствий ограничений, которые сказываются на людях», — отметил он.

«Мы все хотим прекратить работу фабрики производства политзаключенных — это однозначное условие, конечно же. Это взаимосвязанные вещи. Это не обсуждается. По-другому нельзя», — добавил он.

Виктор Бабарико, приговоренный за свою политическую деятельность к 14 годам тюрьмы, заявил, что не считает наивностью свои ожидания перед выборами 2020 года. «Такого, что произошло в 2020 году, не было никогда. Насколько я помню, раньше кандидатов не сажали до выборов, обычно — после», — сказал он.

По словам Бабарико, его команда исходила из того, что широкая поддержка населения сделает невозможным игнорирование общественного мнения. «Это использование новых технологий и желание людей жить в другой стране привели к тому, что мы были абсолютно уверены: власть услышит голос людей», — сказал он.

«Это была не наивность. Просто никогда раньше не было такого кровожадного сценария, и, я думаю, никто этого не ожидал», — заявил он.

Виктор Бабарико вышел на свободу в конце прошлого года в результате массового амнистирования политзаключенных Александром Лукашенко.

Сын Бабарико, Эдуард, был осужден на восемь лет колонии по ряду обвинений, включая экстремизм и уклонение от уплаты налогов. Он продолжает находиться за решеткой в Белоруссии.