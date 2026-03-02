Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Мы не были наивны, просто раньше такой кровожадности не было: Бабарико о Белоруссии в 2020-м

2 марта, 2026 13:06

Мир 0 комментариев

Бывший политзаключенный и один из самых известных оппозиционеров Белоруссии Виктор Бабарико дал интервью изданию «Зеркало», где среди прочего рассказал об экономической зависимости Белоруссии от России, репрессиях в отношении белорусов и уроках 2020 года.

По его словам, речь идет о «двойной зависимости», и решение этой проблемы связано не только со снятием санкций, но и с изменением внешнеэкономических отношений.

«Решение этой проблемы лежит не только и, может быть, не столько в области снятия санкций, сколько в выстраивании взаимоотношений с другими соседями по-другому», — сказал он.

Бабарико также раскритиковал риторику изоляции страны.

«Мне никогда не нравился принцип, которым мы почему-то все чаще гордимся: что мы остались одни и окружены врагами», — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли менять санкции на освобождение репрессированных белорусов, Бабарико ответил, что санкции и репрессии — разные вещи, и важно четко отделять интересы режима от интересов народа: «[…] есть санкции, затрагивающие интересы простых людей… это проблема последствий ограничений, которые сказываются на людях», — отметил он.

«Мы все хотим прекратить работу фабрики производства политзаключенных — это однозначное условие, конечно же. Это взаимосвязанные вещи. Это не обсуждается. По-другому нельзя», — добавил он.

Виктор Бабарико, приговоренный за свою политическую деятельность к 14 годам тюрьмы, заявил, что не считает наивностью свои ожидания перед выборами 2020 года. «Такого, что произошло в 2020 году, не было никогда. Насколько я помню, раньше кандидатов не сажали до выборов, обычно — после», — сказал он.

По словам Бабарико, его команда исходила из того, что широкая поддержка населения сделает невозможным игнорирование общественного мнения. «Это использование новых технологий и желание людей жить в другой стране привели к тому, что мы были абсолютно уверены: власть услышит голос людей», — сказал он.

«Это была не наивность. Просто никогда раньше не было такого кровожадного сценария, и, я думаю, никто этого не ожидал», — заявил он.

Виктор Бабарико вышел на свободу в конце прошлого года в результате массового амнистирования политзаключенных Александром Лукашенко.

Сын Бабарико, Эдуард, был осужден на восемь лет колонии по ряду обвинений, включая экстремизм и уклонение от уплаты налогов. Он продолжает находиться за решеткой в Белоруссии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 0 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать