Почти половину целей Национального плана развития осилили: Силиня хвастается

В отчете премьер-министр напоминает, что в период реализации НПР Латвия пережила пандемию "Covid-19", которая существенно повлияла на развитие страны, благосостояние общества и продвижение к выполнению намеченных целей. После пандемии в 2022 году началось вторжение России в Украину, что создало новую геополитическую ситуацию, которая оказывает значительное влияние на Латвию.

В отчете премьер-министра отмечается, что эти обстоятельства существенно влияют на общественное настроение в Латвии, экономическую активность и внешнеэкономические связи. "Поэтому прогресс в достижении целей НПР нельзя оценивать только математически - нужно принимать во внимание, что на их достижение существенно влияли и продолжают влиять внешние факторы", - подчеркивается в документе.

В целом, как указывает глава правительства, 51,4% целей НПР либо достигнуты, либо наблюдается прогресс в их достижении. В 8,2% случаев выполнение стагнирует, в 7,5% - имеет отрицательную динамику, а тенденции по 21,3% целей полностью противоречат намеченному результату.

В отчете отмечается, что в дальнейшем особое внимание следует уделить достижению целей по таким направлениям, как здравоохранение, образование, семейная политика, капитал и деловая среда, природа и окружающая среда, сплоченность общества, правопорядок, где зафиксировано больше всего негативных тенденций развития.

Помимо указанных направлений, необходимо сфокусироваться также на развитии продуктивности, инноваций и экспорта, так как достижение целей по этому направлению является предпосылкой для устойчивого роста и результативности других направлений, говорится в отчете премьер-министра.