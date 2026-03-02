Как пенсионеры в Белоруссии выживают в тюрьме

2 марта, 2026 13:00

Мир

Пенсионеры в белорусских колониях остаются одной из самых уязвимых групп заключенных. Их редко освобождают досрочно, привлекают к бесплатной работе и практически не учитывают возраст и состояние здоровья. Бывшие политзаключенные рассказывают о тяжелых условиях, отсутствии медицинской помощи и жизни пожилых людей за решеткой.

В списке политзаключенных правозащитного центра "Вясна" - 147 фамилий осужденных пожилого возраста. Бывшая политзаключенная Галина Дербыш говорит, что администрации выгодно держать пенсионеров в колонии, поскольку учреждение забирает более половины их пенсии. "Алиментщики или осужденные по наркотическим статьям столько денег не приносят, - отмечает собеседница. - Пенсионеров поэтому и не спешат отпускать досрочно. Максимум, что я получала на руки, - 84 рубля (около 25 евро. - Ред.), на которые могла что-то купить в тюремном магазине. Конечно, этого было недостаточно, основная финансовая нагрузка по моему содержанию легла на родных".

Пожилым осужденным, которые не заработали трудовую пенсию, социальную, как на воле, не выплачивают, рассказывает бывшая политзаключенная Наталья Дулина. "Они могут рассчитывать только на помощь из дома, - говорит она. - Или же пытаются как-то подрабатывать в колонии. Формально, как только достигаешь пенсионного возраста, прекращаешь работать в колонии. Но могут пойти навстречу и позволить какую-то оплачиваемую занятость. Исключение - политзаключенные, от них не принимают такие заявления".

Собеседницы рассказали, что при этом для пенсионеров каждый день находится общественная, неоплачиваемая работа. Например, уборка туалетов, коридоров. "Уборщиц в колонии нет, все делается руками осужденных, - говорит Галина Дербыш. - Вот пенсионерки и работают там как уборщицы - вычищают все до блеска. В отряде сто человек. И нужно, чтобы ни соринки не осталось. Иногда могли быть провокации: за спиной специально вымазывали санузел, разбрасывали бумагу и прокладки, чтобы пожаловаться администрации и нас наказали за это".

Бывшие политзаключенные говорят, что на уборку снега пенсионерок не выгоняют. "Но сама иногда вызывалась помочь "желтеньким" девочкам (на политзаключенных вешают желтые бирки. - Ред.), жалела их", - вспоминает Галина.

Кроме того, пенсионеры - основная часть массовки на обязательных идеологических мероприятиях, уточняет Наталья Дулина: "Основная часть ведь на фабрике работает, кого-то нужно загнать на эти лекции, поэтому чаще всего туда отправляют пенсионерок".

Один из политзаключенных почти ослеп в колонии

В мужских колониях пенсионеров не отправляют на уборку туалетов - действуют тюремные "понятия", по которым такой работой занимаются осужденные в "низком статусе". Обязательной работы у них тоже нет, это серьезное преимущество перед другими осужденными. Но у пожилых быстрее и чаще обостряются проблемы со здоровьем.

Бывший политзаключенный Геннадий Федынич рассказал, что в тюрьме у него развился диабет. В 2022 году у него была запланирована операция по удалению грыжи, но силовики задержали его до этого, и в заключении эта проблема серьезно давала о себе знать.

Экс-политзаключенные бьют тревогу о состоянии здоровья Вацлава Орешко: суд назначил 70-летнему профсоюзному лидеру 8 лет заключения. По словам редактора Александра Манцевича, который отбывал срок в одной колонии с Орешко, тот в заключении практически потерял зрение - почти ничего не видит, хотя раньше читал книги.

"Теперь, идя под руку в столовую, он спрашивает, есть ли на небе солнце, - вспоминает Манцевич. - Ночью в камере спотыкается, когда идет в туалет, падает, разбивается до крови, потому что почти не видит. Письма жене пишет с помощью трафарета, который она ему присылает, или другие заключенные записывают с его слов. Новости узнает или по радио, или от соседей".

Зрение ухудшается, но реальной медицинской помощи он не получает - медицинская помощь в колонии на низком уровне. Не удалось ему оформить и инвалидность.

Пожилых осужденных бросают в ШИЗО

Галина Дербыш говорит, что в колонии не делают скидку на возраст. Например, на построение выгоняют и самых пожилых, и больных. По ее словам, одной из осужденных уже 85 лет, она с трудом стоит, но ей разрешают присесть только после того, как она поучаствует в перекличке. Особую тревогу, по словам собеседницы, вызывает состояние здоровья Ирины Мельхер. Она, как и Дербыш, была осуждена по "делу Автуховича", срок - 17 лет. "Ей тяжело ходить. Она сильно похудела, ей очень тяжело, сил нет", - говорит Галина.

Тяжелая ситуация еще у одной осужденной по "делу Автуховича" - Любови Резанович, ей 61 год, приговор - 15 лет лишения свободы. "С Резанович я была в одном отряде, у нее инвалидность, а в колонии на это особо не обращают внимания, - говорит Наталья Дулина. - И когда я выходила, она снова сидела в ШИЗО".

В штрафном изоляторе, по словам Дербыш, необходимую медицинскую помощь Резанович не оказывали, из-за чего ее здоровье серьезно подорвано. "Когда я ее встретила после ШИЗО, ее состояние было очень плохим", - поделилась бывшая политзаключенная.

 

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

