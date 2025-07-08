Ночная жизнь Центрального рынка: в сумерках здесь свой «вайб», другие товары и иные цены

Вопреки первым ассоциациям, Ночной рынок это не что-то темное и сомнительное, где подозрительные типы продают редким прохожим из-под полы товары неизвестного происхождения. Нет, совсем наоборот - здесь бурлит жизнь и бойко идет торговля овощами и фруктами от латвийских фермеров. Ночным его называют не из-за каких-то "темных делишек", а потому что он открывается когда закрывается Центральный рынок, ведь в 18:00 торговля на главной торговой площади и в павильонах уже прекращается.

- Многие приезжают сюда закупаться уже после работы. Днем не у всех есть возможность сходить на рынок, а вот вечером - уже другое дело, - рассказывает Сандра, торговец на Ночном рынке. На количество клиентов она не жалуется. - В хорошую погоду покупателей очень много, в плохую, конечно, поменьше будет. Как говорится, в такую погоду хороший хозяин собаку не выгонит на улицу, не то чтобы поехать на рынок.

Тем не менее, несмотря на затяжные дожди, которые начались в минувшие выходные дни, жизнь на ночном рынке бурлит. Вдоль улицы Спикеру от улицы Ластадияс до улицы Негу расположилось несколько десятков прилавков латвийских торговцев, у которых приходится даже постоять в очереди, чтобы купить свежую зелень или спелые фрукты.

Среди множества людей чувствуется неповторимая атмосфера, так называемый "вайб" даже не рынка, а настоящего базара, где приходится пробираться через множество людей. И со всех сторон звучат призывы продавцом подойти именно к ним, оценить товар не только взглядом, но и попробовать на вкус. Как тут устоять от соблазна?

- Для меня это дополнительный источник заработка, - смеется Агния, отвешивая покупателю спелую черешню. Днем она работает в большом торговом центре недалеко от рынка. По вечерам торговля на базаре становится для нее настоящей отдушиной от строгих правил, дресс-кода и постоянных улыбок в респектабельном магазине. - Здесь я могу и покричать, и завлекать клиентов. Подходите, пробуйте, покупайте!

Сами торговцы здесь уже не первый год и все друг-друга знают как облупленных - кто чем торгует, даже кто и что выставит на прилавок в ближайшие дни. Живут практически одной большой семьей, или даже коммунальной квартирой. Конечно, бывают свои склоки и споры, но чаще стараются помогать друг другу. Например, все вместе дают отпор разным чумазым и подвыпившим личностям, которые днем слоняются возле вокзала, а вечером бывает стягиваются к рынку в надежде поживиться чем-то на халяву и мешают торговле.

- Вы не смотрите, что я хрупкая женщина. Могу и прикрикнуть, и по рукам дать, если что! - со смехом признается Агния.

Впрочем, к клиентам это не относится - видно, что многие приезжают сюда регулярно за покупками. Их узнают в лицо, звучат веселые шутки, интересуются как прошли выходные, как здоровья и дела. Есть что-то личное и человеческое, а не просто отношение купи-продай.

- Я уже больше года приезжаю сюда вечером. Овощи, фрукты, тут все свежее, не такое "уставшее", как бывает в магазинах. А после 20.00 еще и парковка бесплатная, - рассказывает Виктор почему именно в это время предпочитает приезжать за покупками. Нужно отметить, что кроме окрестных улиц, оставить машину вечером можно и на территории Рижского центрального рынка, въехав со стороны улицы Гайзиня.

Выбор товаров на Ночном рынке, конечно, несколько ограничен из-за условий уличной торговли. В основном это фрукты, ягоды и овощи. Учитывая, что уже пошли первые урожаи, а сами торговцы в основном фермеры - большая часть продукции местная, латвийская. Хотя можно купить у заморские ягоды и фрукты, например, сейчас появились спелые арбузы и сочные узбекские дыни.

По ценам, однако, нельзя сказать что сильно дешевле, чем на "дневном" рынке. Скорее даже немного дороже - от нескольких десятков центов до евро. Тут на ценообразовании сказывается и торговля в "неурочное" время и то, что сама по себе конкуренция между торговцами меньше, чем на большом рынке. Выгодно или нет, судите сами.

Так, по ценам на вечер понедельника, 7 июля, молодой картофель стоил от одного до полутора евро за килограмм, свежие огурчики и помидоры около двух-трех евро, различная зелень 60-70 центов за пучок. Капуста обычная тоже от одного до полутора евро, а вот цветная уже дороже - 3,50, брокколи от 3 до 4 евро. Лук зеленый - 60 центов, репчатый около 2 евро за кг, чеснок от 60 доо 80 центов за штуку. Появились на прилавках и стручки зеленого горошка - тут цена уже от 4 до 6 евро. Это все в основном уже местные, латвийские овощи и зелень.

А вот ягода в основном привозная: клубника стоит от 3 до 5 евро, крупную черешни и вишню можно приобрести по 5-7 евро за кг, черника за 8-9 евро кг. На прилавках можно даже встретить даже малину, ежевика и даже первые грибы-лисички. Тут, что бы не травмировать психику покупателей огромными ценами за килограмм, находчивые продавцы нашли выход - продают их в контейнерах по 200-300 грамм по 3-4 евро. А арбузы и дыни сейчас можно купить по 2-3 евро за кг, хотя и тут кроется хитрая ловушка - даже в маленькой дыньке будет не меньше 2-3 кило веса.

Завсегдатаи Ночного рынка рассказывают, что помимо овощей и фруктов, бывает, привозят копченое мясо, колбасы и рыбу. Но тут нужно "ловить" продавцов, в основном они бываю в выходные - самые торговые - дни. Но даже в понедельник нам повстречался торговец свежевыпеченным крестьянским хлебом. Правда и цена у него была кусачая - пришлось отдать 5 евро за каравай ржаного хлеба. Что поделать: эксклюзив и практически деликатес.

В общем, мы убедились, что Ночной рынок вполне себе жив, цветет и пахнет. И хотя администрация Центрального рынка докладывает, что торговля здесь идет всю ночь с 17:30 до 7:30 утра, сами торговцы признаю, что обычно сворачиваются ближе к 22:00. И "Ночной" это скорее условное название для бурной вечерней торговли со своей неповторимой атмосферой и товарами, которые, пожалуй, мало где еще найдешь.